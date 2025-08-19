Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν συζήτησαν τη Δευτέρα τα ενταξιακά ζητήματα της Ουκρανίας με την ΕΕ, καθώς και τη δυνατότητα η Βουδαπέστη να φιλοξενήσει μια συνάντηση μεταξύ των προέδρων Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Την πληροφορία αυτή γνωστοποίησε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

O Λευκός Οίκος σκέφτεται την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας ως ένα μέρος για να φιλοξενήσει μια πιθανή τριμερή σύνοδο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγραψε νωρίτερα το Politico γνωστοποιώντας την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ.