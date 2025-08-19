Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε με πιο αισιόδοξο ύφος σε μήνυμα που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως ανέφερε, είχε συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιούνας Γκαρ Στόρε, τονίζοντας: «Η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ τόσο ενωμένη γύρω από την Ουκρανία».

Συμπλήρωσε επίσης: «Είμαστε βέβαιοι ότι η ειρήνη μπορεί να είναι αξιόπιστη και διαρκής, και οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι το κλειδί γι’ αυτό».

Τι αναφέρει ολόκληρη η ανάρτηση του Ουκρανού πρόεδρου

«Μίλησα με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιούνας Γκαρ Στόρε. Ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με τις συναντήσεις στην Ουάσιγκτον και συζητήσαμε τη συνεργασία μας με όλους τους εταίρους για την εξασφάλιση ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία. Ο Γιούνας σημείωσε ότι πρόκειται για ένα πραγματικά ιστορικό επίτευγμα -η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ τόσο ενωμένη γύρω από την Ουκρανία.



Είμαστε βέβαιοι ότι η ειρήνη μπορεί να είναι αξιόπιστη και διαρκής, και οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι το κλειδί για αυτό. Οι Ουκρανοί υπερασπίστηκαν την ανεξαρτησία τους, η Ουκρανία ένωσε πολλά έθνη και, με την εξασφάλιση ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας, θα εξασφαλίσει σίγουρα το μέλλον του λαού μας.



Τώρα εργαζόμαστε ενεργά σε όλα τα επίπεδα για τις λεπτομέρειες, για το πώς θα είναι η αρχιτεκτονική των εγγυήσεων, με όλα τα μέλη της Συμμαχίας των Προθυμών και πολύ συγκεκριμένα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα των συνομιλιών της Ουάσιγκτον. Είμαι ευγνώμων σε όλους όσους βοηθούν.



Φυσικά, συζητήσαμε επίσης τις διμερείς σχέσεις μας με τη Νορβηγία -κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συνεργασία μας στον τομέα της ενέργειας. Ο Γιούνας και εγώ συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στο εγγύς μέλλον. Σας ευχαριστώ!»