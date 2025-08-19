Σε μια εγκάρδια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Μεγάλο μέρος της συνάντησης επικεντρώθηκε στις εγγυήσεις ασφάλειας που θα παρείχαν οι ευρωπαϊκές χώρες και οι ΗΠΑ στην Ουκρανία, εάν ο Ζελένσκι συμφωνούσε σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Τραμπ μίλησε επίσης με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, για να ξεκινήσει η οργάνωση μιας πιθανής άμεσης συνάντησης μεταξύ του Ζελένσκι και του Ρώσου ηγέτη, αν και δεν ήταν σαφές πότε ή ακόμη και αν θα πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση.

Ενδιαφέρον έχουν οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν το πρωί της Δευτέρας από τις συνομιλίες στο Οβάλ Γραφείο. Ο Τραμπ φαίνεται να κάθεται στο γραφείο του και απέναντί του όλοι οι προσκεκλημένοι του στον Λευκό Οίκο. Αρκετοί μάλιστα έγραψαν στα social media πως η εικόνα μοιάζει με δάσκαλο που έχει απέναντί του, τους «μαθητές» του.

Δείτε τις εικόνες:

📸 Scenes from the Oval Office on an historic day pic.twitter.com/ijs75dayYf — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 19, 2025

Τις εικόνες αυτές σχολίασε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμιτρίεφ που έγραψε: «Ο… μπαμπάκας Τραμπ και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

O Ντόναλντ Τραμπ ξενάγησε τους Ευρωπαίους ηγέτες σε αρκετά σημεία του Λευκοί Οίκου και ένα από αυτά ήταν η «γωνία» με τα αναμνηστικά. Φωτογραφία τον παρουσιάζει να δείχνει σε Μακρόν και Ζελένσκι, ένα καπέλο που γράφει: «Τέσσερα ακόμα χρόνια».

Trump really loves taking everyone to his merch shop🧢



He gladly showed Zelensky and Macron a cap with the slogan “4 more years.” pic.twitter.com/eRw7e4inpq — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2025

Δείτε το βίντεο που δημιούργησε ο Λευκός Οίκος για την χθεσινή ημέρα και τις συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ: