Σε μια εγκάρδια αλλά ατελέσφορη προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Μεγάλο μέρος της συνάντησης επικεντρώθηκε στις εγγυήσεις ασφάλειας που θα παρείχαν οι ευρωπαϊκές χώρες και οι ΗΠΑ στην Ουκρανία, εάν ο Ζελένσκι συμφωνούσε σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Τραμπ μίλησε επίσης με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, για να ξεκινήσει η οργάνωση μιας πιθανής άμεσης συνάντησης μεταξύ του Ζελένσκι και του Ρώσου ηγέτη, αν και δεν ήταν σαφές πότε ή ακόμη και αν θα πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση.

Ακολουθούν πέντε συμπεράσματα από τη συνάντηση, όπως αναλύονται από τους New York Times:

Οι ηγέτες παρουσίασαν ένα σχετικά ενωμένο μέτωπο

Τρεις ημέρες μετά την υποδοχή του Πούτιν με κόκκινο χαλί στη συνάντησή τους στην Αλάσκα και την εγκατάλειψη αρκετών βασικών θέσεων που είχε διατυπώσει προηγουμένως, ο Τραμπ προήδρευσε μιας συζήτησης με τους παραδοσιακούς συμμάχους της Αμερικής, στην οποία οι συμμετέχοντες τόνισαν σε μεγάλο βαθμό τα κοινά σημεία.

Προέκυψαν, πάντως, ορισμένες διαφορές. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, υποστήριξε την εφαρμογή εκεχειρίας πριν από την έναρξη περαιτέρω διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, αλλά ο Τραμπ τον απέρριψε ευγενικά. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε προβληματισμένος ως προς την καλή πίστη του Πούτιν. «Δεν είμαι πεπεισμένος ότι ο πρόεδρος Πούτιν επιθυμεί επίσης την ειρήνη», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου.

Ωστόσο, δεν υπήρξαν εκρήξεις όπως αυτές που έληξαν την προηγούμενη επίσκεψη του Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο. Όλοι οι συμμετέχοντες φάνηκαν να συμφωνούν με ένα σχέδιο για την οργάνωση άμεσων συνομιλιών μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν, ενώ θα επιλύονται άλλα ζητήματα, όπως η ακριβής φύση των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία και το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών από την Ουκρανία.

Ο Τραμπ μίλησε μόνο με αόριστους όρους για τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία

Ο Τραμπ ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι συναντήσεις ήταν καρποφόρες και ότι οι ηγέτες συζήτησαν «εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, οι οποίες θα παρέχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ».

Νωρίτερα, ενώ μιλούσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα στείλουν αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής προσπάθειας. Ο Τραμπ δεν απάντησε άμεσα στην ερώτηση, αλλά είπε ότι οι ΗΠΑ θα «τους βοηθήσουν». «Θα συμμετάσχουμε», είπε ο Τραμπ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πίεσαν τον Τραμπ να παράσχει εγγύηση ασφάλειας παρόμοια με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι μια επίθεση κατά της Ουκρανίας θα θεωρείται επίθεση κατά όλων των χωρών του ΝΑΤΟ. «Θα τους παρέχουμε πολύ καλή προστασία και πολύ καλή ασφάλεια», δήλωσε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε τι είδους εγγυήσεις ασφάλειας ήθελε, ο Ζελένσκι απάντησε: «Τα πάντα».

Ο Τραμπ και η… διπλωματική διαμεσολάβηση με τον Πούτιν

President Donald J. Trump on the phone with President Putin in the Oval Office. pic.twitter.com/RkWReNAT2b — The White House (@WhiteHouse) August 19, 2025

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κάποτε χαρακτήρισε τον Πούτιν «δολοφονικό δικτάτορα», αλλά ο Τραμπ έχει από καιρό μια πιο θετική άποψη για τον Ρώσο πρόεδρο.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ συνέχισε να παρουσιάζει τον Πούτιν ως κάποιον που πραγματικά ενδιαφέρεται να βρει έναν τρόπο να τερματίσει τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει. Σε κάποιο σημείο, ο Τραμπ διέκοψε τη συνάντησή του με τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου για να καλέσει τον Ρώσο ηγέτη.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Οβάλ Γραφείο για να τους περιγράψει τη συζήτησή του με τον Πούτιν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Η Ρωσία και η Ουκρανία θα εργαστούν για μια πιθανή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι

Ο Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε καλέσει τον Πούτιν για να αρχίσει να οργανώνει μια συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Ρώσου ηγέτη. Είπε ότι στη συνέχεια θα επιδιώξει να συναντηθεί με τους δύο ηγέτες σε μια τριμερή συνάντηση. Ωστόσο, δεν ήταν σαφές αν όλα τα μέρη συμφωνούσαν.

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, δήλωσε σε ανακοίνωση ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ είχαν μια «ειλικρινή και πολύ εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία σχετικά με τη συνάντηση με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Λευκό Οίκο. Στη διπλωματική γλώσσα, ο όρος «ειλικρινής» συχνά υποδηλώνει ότι οι δύο πλευρές δεν συμφώνησαν πλήρως.

Η δήλωση ανέφερε ότι οι ηγέτες της Ρωσίας και των ΗΠΑ συμφώνησαν να ορίσουν ανώτερους διαπραγματευτές για άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά δεν ανέφερε αν ο ίδιος ο Πούτιν θα συμμετάσχει.

Αν και ο Πούτιν δεν αρνήθηκε κατηγορηματικά να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θεωρεί τον Ουκρανό πρόεδρο ούτε νόμιμο ούτε ίσο του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 90 δισ. δολαρίων

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να παράσχει περαιτέρω βοήθεια στην Ουκρανία, αλλά ότι είναι πρόθυμος να πουλήσει όπλα για να βοηθήσει τους Ουκρανούς να αποκρούσουν τη ρωσική επίθεση. Ο Ζελένσκι εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη Δευτέρα για την απόκτηση περισσότερων συστημάτων αεροπορικής άμυνας Patriot, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ζημίες από τις αδιάκοπες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφάλειας, η Ουκρανία θα αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της Ευρώπης, ενώ οι ΗΠΑ θα αγοράσουν drones από την Ουκρανία. Ανέφερε ότι πρέπει ακόμη να επιτευχθεί επίσημη συμφωνία. Ωστόσο, μια συμφωνία τέτοιας κλίμακας θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να πολεμούν εναντίον της Ρωσίας και θα διαθέτουν ισχυρή άμυνα σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Δείτε το liveblog της Δευτέρας 18 Αυγούστου εδώ