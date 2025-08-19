Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι αποκλείει την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να παρέχουν αεροπορική υποστήριξη στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στη χώρα.

Μια μέρα αφότου ο Τραμπ δεσμεύτηκε για εγγυήσεις ασφάλειας προκειμένου να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου κατά την έκτακτη σύνοδο στον Λευκό Οίκο, η πορεία προς την ειρήνη παρέμενε αβέβαιη, καθώς οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι προετοιμάζονταν να καθορίσουν τι είδους στρατιωτική υποστήριξη θα μπορούσε να παρέχεται στην Ουκρανία.

«Όσον αφορά την ασφάλεια, (οι Ευρωπαίοι) είναι πρόθυμοι να βάλουν ανθρώπους στο έδαφος. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να τους βοηθήσουμε με κάποια πράγματα, κυρίως, πιθανότατα,… με αέρα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα «Fox & Friends» του Fox News. Δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο Αμερικανός ηγέτης αστειεύτηκε λέγοντας ότι αυτήν τη στιγμή βρίσκεται «στην κάτω σκάλα» για να φτάσει στον παράδεισο, αλλά θα ήθελε να προσπαθήσει να μπει στον παράδεισο.

«Αν μπορέσω να σώσω 7.000 ανθρώπους από τον θάνατο την εβδομάδα, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σημαντικό… Θέλω να προσπαθήσω να μπω στον παράδεισο, αν είναι δυνατόν. Άκουσα ότι στην πραγματικότητα βρίσκομαι στην πολύ κάτω σκάλα. Αλλά αν καταφέρω να μπω στον παράδεισο, αυτό θα είναι ένας από τους λόγους», είπε

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν χάνουν στρατιώτες σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά ότι Ρώσοι και Ουκρανοί χάνουν τη ζωή τους.

«Ξέρετε, δεν χάνουμε Αμερικανούς. Δεν χάνουμε Αμερικανούς στρατιώτες. Χάνουν Ρώσοι και Ουκρανοί… κυρίως στρατιώτες. Κάποιοι άμαχοι, όταν οι πύραυλοι χτυπούν λάθος σημεία. Απλώς θέλω να βάλω ένα τέλος σε αυτό», εξήγησε ο Τραμπ.

Μετά τη συνάντηση της Δευτέρας, η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της τελευταίας μήνας στην Ουκρανία, και ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ίσως τελικά να μην θέλει να κλείσει συμφωνία. «Θα το μάθουμε για τον Πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες εβδομάδες», είπε.

Η φύση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας δεν ήταν σαφής. Η αεροπορική υποστήριξη θα μπορούσε να περιλαμβάνει πολλά, όπως συστήματα αεράμυνας ή μαχητικά αεροσκάφη που επιβάλλουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, επιβεβαίωσε ότι η αεροπορική υποστήριξη των ΗΠΑ αποτελεί «ένα ενδεχόμενο και μια πιθανότητα», αλλά, όπως και ο Τραμπ, δεν έδωσε λεπτομέρειες.

«Ο Πρόεδρος έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι Αμερικανοί στρατιώτες δεν θα βρίσκονται στο έδαφος της Ουκρανίας, αλλά μπορούμε σίγουρα να βοηθήσουμε στον συντονισμό και ίσως να παρέχουμε άλλα μέσα εγγυήσεων ασφάλειας στους Ευρωπαίους συμμάχους μας», είπε σε ενημέρωση Τύπου.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στη σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε με την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Τριμερής συνάντηση

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο «μεγάλο βήμα προόδου» για τον τερματισμό της πιο φονικής σύγκρουσης στην Ευρώπη τα τελευταία 80 χρόνια και για τη διευθέτηση μιας τριμερούς συνάντησης με τον Πούτιν και τον Τραμπ. Η θερμή σχέση του Ζελένσκι με τον Τραμπ αντιπαραβάλλεται έντονα με την καταστροφική τους συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο.

Ο Τραμπ συζήτησε με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν την Τρίτη τη Βουδαπέστη ως πιθανό τόπο για μια σύνοδο μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η Κωνσταντινούπολη, όπου οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών έχουν συναντηθεί στο παρελθόν, έχει επίσης αναφερθεί, σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος της διοίκησης.

Η Ουγγαρία είναι ένας από τους λίγους ευρωπαϊκούς τόπους που θα μπορούσε να επισκεφθεί ο Πούτιν χωρίς φόβο σύλληψης με κατηγορίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, καθώς ο Ορμπάν διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ρώσο ηγέτη. Δεν ήταν σαφές εάν η Ουκρανία θα αποδεχόταν την Ουγγαρία ως τόπο συνάντησης. Η ουδέτερη Ελβετία δήλωσε επίσης ότι θα μπορούσε να φιλοξενήσει τον Πούτιν για οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 270 drones και 10 πυραύλους σε επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ουκρανική αεροπορία. Το Υπουργείο Ενέργειας ανέφερε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην κεντρική περιοχή Πολτάβα, όπου βρίσκεται η μόνη διυλιστική μονάδα πετρελαίου της Ουκρανίας.

Ωστόσο, η Ρωσία επέστρεψε επίσης τα πτώματα 1.000 Ουκρανών στρατιωτών την Τρίτη, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η Μόσχα έλαβε 19 πτώματα δικών της στρατιωτών ως αντάλλαγμα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο TASS.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συζήτησαν την Τρίτη, σε μορφή που ονομάζεται «Συμμαχία των Διατεθειμένων», επιπλέον κυρώσεις για να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία. Η ομάδα συμφώνησε επίσης ότι οι ομάδες σχεδιασμού θα συναντηθούν τις επόμενες μέρες με Αμερικανούς ομολόγους τους για να καταρτίσουν εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία.

Ανώτατοι στρατιωτικοί της ΝΑΤΟ αναμένεται να συνεδριάσουν την Τετάρτη για την Ουκρανία, με τον Αμερικανό Στρατηγό Νταν Κέιν, πρόεδρο των Επιτελείων, να συμμετέχει διαδικτυακά, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

«Προσεκτικά γύρω από τον Τραμπ»

Αν και ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Πούτιν ζήτησε διμερές ραντεβού με τον Ζελένσκι, το Κρεμλίνο δεν έχει κάνει καμία σαφή δέσμευση. Ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τρίτη ότι η Μόσχα δεν απορρίπτει οποιοδήποτε πλαίσιο για ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία, αλλά οποιαδήποτε συνάντηση ηγετών «πρέπει να προετοιμαστεί με τη μέγιστη προσοχή».

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Ρωσία δεν θα ανεχθεί στρατεύματα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Επίσης, δεν έδειξε σημάδια υποχώρησης όσον αφορά τις απαιτήσεις για εδαφικές διεκδικήσεις, συμπεριλαμβανομένων εδαφών που δεν ελέγχονται στρατιωτικά από τη Ρωσία, μετά τη σύνοδο με τον Τραμπ την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Ο Νιλ Μέλβιν, διευθυντής του International Security στο think-tank Royal United Services Institute, ανέφερε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να παρατείνει τον πόλεμο ενώ προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την αμερικανική πίεση με παρατεταμένες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Μέλβιν είπε ότι τόσο η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της από τη μία πλευρά όσο και η Ρωσία από την άλλη προσπαθούν «να μην εμφανιστούν στον Τραμπ ως εμπόδιο στη διαδικασία ειρήνευσής του».

«Όλοι προχωρούν προσεκτικά γύρω από τον Τραμπ» για να αποφύγουν οποιαδήποτε ευθύνη, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας ήταν «τόσο αόριστες που είναι πολύ δύσκολο να τις λάβει κανείς σοβαρά».