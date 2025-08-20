Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν την αεροπορική τους δύναμη ως εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά απέκλεισε την αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων.

Ο σχεδιασμός της πολυεθνικής δύναμης που θα σταλεί στην Ουκρανία σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας συζητήθηκε έντονα την Τρίτη, μια ημέρα μετά τη συζήτηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στο Λευκό Οίκο.

«Όσον αφορά την ασφάλεια, (οι Ευρωπαίοι) είναι πρόθυμοι να στείλουν στρατεύματα. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να τους βοηθήσουμε, ειδικά, πιθανώς… από αέρος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα «Fox & Friends» του Fox News.

Ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Αργότερα, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό παρουσιαστή, Μαρκ Λέβιν, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το διαπραγματευτικό του στυλ στην προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο ως «πιθανώς περισσότερο ένστικτο παρά διαδικασία».

Λίγες ώρες μετά τις συναντήσεις του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με 270 drones και 10 πυραύλους, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία. Το υπουργείο Ενέργειας ανέφερε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην κεντρική περιοχή της Πολτάβα, όπου βρίσκεται το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί τελικά να μην θέλει να συνάψει συμφωνία, λέγοντας: «Θα μάθουμε για τον πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες».

Η φύση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας δεν ήταν σαφής. Η αεροπορική υποστήριξη θα μπορούσε να λάβει πολλές μορφές, όπως συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας ή μαχητικά αεροσκάφη που θα επιβάλλουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, επιβεβαίωσε ότι η αεροπορική υποστήριξη των ΗΠΑ ήταν «μια επιλογή και μια πιθανότητα», αλλά, όπως και ο Τραμπ, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ο πρόεδρος έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν θα σταλούν αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία, αλλά σίγουρα μπορούμε να βοηθήσουμε στον συντονισμό και ίσως να παρέχουμε άλλα μέσα εγγυήσεων ασφάλειας στους ευρωπαίους συμμάχους μας», είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής της Δευτέρας στην Ουάσινγκτον, η Ρωσία, η οποία έχει συχνά δηλώσει ότι συμφωνεί με την ιδέα των εγγυήσεων ασφάλειας για το Κίεβο, επανέλαβε τη μακροχρόνια θέση της ότι απορρίπτει κατηγορηματικά «οποιοδήποτε σενάριο που περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία».