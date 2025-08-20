Ένα -μέχρι πρότινος- αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό από τον Λευκό Οίκο φέρνει στο φως σημαντικές στιγμές από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με κορυφαίους ηγέτες της διεθνούς πολιτικής σκηνής.

Οι φωτογραφίες που τράβηξε ο επικεφαλής φωτογράφος του Λευκού Οίκου, Ντάνιελ Τόροκ, και δίνονται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, καταγράφουν με μοναδικό τρόπο την πολυαναμενόμενη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και τη μεταγενέστερη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ηγέτες που τον συνόδευσαν στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το φωτογραφικό υλικό δεν αποκαλύπτει απλώς στιγμές διπλωματίας, αλλά μεταφέρει τη φόρτιση, τις εκφράσεις και την ατμόσφαιρα κρίσιμων στιγμών, προσφέροντας μια νέα οπτική από το παρασκήνιο των υψηλού επιπέδου πολιτικών διαβουλεύσεων.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συνομιλούν στα παρασκήνια πριν από τη συμμετοχή τους σε κοινή συνέντευξη Τύπου, μετά τη συνάντησή τους στο Arctic Warrior Event Center, στη στρατιωτική βάση Joint Base Elmendorf-Richardson στο Άνκορατζ της Αλάσκας, την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025. Ο Τραμπ έχει στρέψει το δάχτυλό του προς τον Πούτιν, προφανώς λέγοντάς του κάτι με έντονο τόνο. Η γλώσσα του σώματός του αποπνέει μια διάθεση υπεροχής που θέλει να προβάλλει.

Ο Πούτιν εισέρχεται στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Arctic Warrior Event Center, στη στρατιωτική βάση Joint Base Elmendorf-Richardson στο Άνκορατζ της Αλάσκας, την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025.

Ξεκινά και επίσημα η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, στην είσοδο του Λόμπι της Δυτικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου. Η φιλική διάθεση είναι εμφανής, καθώς ο Τραμπ τον κρατά από τον ώμο με μια θερμή, αλλά ταυτόχρονα επιβλητική χειρονομία, καθώς μπαίνουν στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικά με τον ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ συναντάται με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο Τραμπ συνομιλεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ πριν από την πολυμερή τους συνάντηση στην Κρατική Τραπεζαρία του Λευκού Οίκου. Στη φωτογραφία, ο Τραμπ αγγίζει φιλικά τον Μακρόν στον ώμο, σε μια κίνηση που συνδυάζει διάθεση οικειότητας αλλά και υπεροχής.

Ο Τραμπ συμμετέχει σε διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο. Το έντονο βλέμμα των δύο ηγετών, γεμάτο αποφασιστικότητα, αποτυπώνει τη βούλησή τους να τερματίσουν τον πόλεμο και την κρίση στην Ουκρανία.