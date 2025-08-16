Η Ουκρανία θα μπορούσε να είχε ζήσει μια πολύ χειρότερη βραδιά, όμως καμία συμφωνία δεν συνήφθη ερήμην της, αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε εκνευρισμένος και κουρασμένος. Ίσως επειδή ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, παρέμεινε αμετακίνητος, συνεχίζοντας να αναφέρεται στις «βαθύτερες αιτίες της κρίσης» και δίνοντας την αίσθηση ότι δεν έχει αλλάξει στάση, αναφέρει το αμερικανικό μέσο.

Σε δήλωση που θύμιζε απειλή, προειδοποίησε το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του να μην παρέμβουν σε όποια διαδικασία θεωρεί ότι έχει εμπλέξει τον Τραμπ.

Η «μπάλα» στο Κίεβο

«Περιμένουμε το Κίεβο και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να εκλάβουν όλα αυτά με εποικοδομητικό τρόπο και να μην δημιουργήσουν εμπόδια, να μην επιχειρήσουν να υπονομεύσουν την αναδυόμενη πρόοδο μέσω προκλήσεων και παρασκηνιακών μηχανορραφιών», δήλωσε ο Πούτιν.

Η επικοινωνία του Τραμπ με το Κίεβο και τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ μπορεί να αποτελεί ένα είδος πλαισίου που ο Πούτιν αποκάλεσε «συμφωνία», ωστόσο, από την έκφραση και τα λόγια του Αμερικανού προέδρου, ήταν προφανές πως δεν επιτεύχθηκε κάποια ουσιαστική και εφαρμόσιμη συνεννόηση. Οι δύο ηγέτες δεν γευμάτισαν καν μαζί, ενώ ο Πούτιν αναχώρησε βιαστικά με το αεροσκάφος του.

Τα πιο δύσκολα σημεία των διαπραγματεύσεων είναι πάντοτε εκείνα που αφήνονται για το τέλος. Η παραδοχή του Τραμπ ότι υπήρχαν ακόμη «μεγάλα» ζητήματα άλυτα, δείχνει περιορισμένη πρόοδο σε θέματα όπως οι εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν και η πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός.

Σημειολογία αλλά και ουσία

Παρά την απουσία ουσιαστικής συμφωνίας, ο Πούτιν πέτυχε δύο σημαντικές νίκες. Η πρώτη ήταν η εντυπωσιακή εικόνα της υποδοχής του με κόκκινο χαλί στις ΗΠΑ και η βόλτα του με τη λιμουζίνα «The Beast» – κινήσεις που λειτουργούν ως ιδιαίτερη μορφή αποκατάστασης της διεθνούς εικόνας του, παρά τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου. Για πολλούς Ουκρανούς, η σκηνή αυτή ήταν σοκαριστική, επιβαρυμένη περαιτέρω από το γεγονός ότι ο Πούτιν χαρακτήρισε την Ουκρανία «αδελφικό» έθνος, ενώ εδώ και τρεισήμισι χρόνια σκοτώνει αμάχους της.

Η δεύτερη νίκη αφορά τον χρόνο. Ο Ρώσος πρόεδρος εξασφάλισε περισσότερες ημέρες για να συνεχίσουν οι δυνάμεις του τις επιχειρήσεις στην πρώτη γραμμή. Δεν είναι βέβαιο αν ο Τραμπ θα αντιδράσει επιβάλλοντας δευτερεύουσες κυρώσεις τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, ο Πούτιν δεν έδειξε να βιάζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες συναντήσεις και συνεχιζόμενες συνομιλίες. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, καθώς η θερινή του επίθεση πλησιάζει να μετατρέψει τις σταδιακές κατακτήσεις σε στρατηγικά κέρδη.

Τελικά, η Ουκρανία θα ξυπνήσει σε έναν κόσμο που παραμένει αμετάβλητος. Έναν σκληρό και ζοφερό κόσμο, αλλά χωρίς κάποια αιφνίδια αμερικανο-ρωσική προσέγγιση ή συμφωνία που θα πρέπει να αποδεχθεί.