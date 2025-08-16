Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αλάσκα, όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε μια σειρά ακόμα από συμβολικές κινήσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, ο πρόεδρος της χώρας άφησε λουλούδια στους τάφους των σοβιετικών πιλότων και ναυτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και βρίσκονται στο κοιμητήριο Richardson.

Συνάντησε ακόμα τον αρχιεπίσκοπο Αλεξέι Σίτκας και Αλάσκας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Αλέξιο, σε μια προσπάθεια να υπενθυμίσει στον κόσμο ότι η Αλάσκα, υπήρξε μέρος της Ρωσίας.