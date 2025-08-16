Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αλάσκα, όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε μια σειρά ακόμα από συμβολικές κινήσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, ο πρόεδρος της χώρας άφησε λουλούδια στους τάφους των σοβιετικών πιλότων και ναυτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και βρίσκονται στο κοιμητήριο Richardson.

☦️ President Vladimir #Putin spoke with Archbishop Alexei of Sitka and Alaska



The Russian Leader presented the Archbishop with an icon of St Herman of #Alaska, the Orthodox patron saint of America. pic.twitter.com/IdIiNltzB2 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 16, 2025

Συνάντησε ακόμα τον αρχιεπίσκοπο Αλεξέι Σίτκας και Αλάσκας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Αλέξιο, σε μια προσπάθεια να υπενθυμίσει στον κόσμο ότι η Αλάσκα, υπήρξε μέρος της Ρωσίας.