Ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Τζον Μπόλτον, εκτιμά πως «ο Τραμπ δεν έχασε, αλλά ο Πούτιν κέρδισε καθαρά».

Μιλώντας στο CNN, ο ίδιος εκτίμησε πως «ο Τραμπ δεν αποκόμισε από τη συνάντηση τίποτα πέρα από νέες συναντήσεις. Ο Πούτιν, νομίζω, έκανε μεγάλο δρόμο για να επανακαθορίσει τη σχέση με τις ΗΠΑ, η οποία πίστευα πάντα πως είναι βασικός του στόχος. Ξέφυγε από τις κυρώσεις, δεν αντιμετωπίζει εκεχειρία, η επόμενη συνάντηση δεν καθορίστηκε, ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έμαθε τίποτα από όλα αυτά πριν από τη συνέντευξη Τύπου. Βρισκόμαστε μακριά από το τέλος, όμως θα έλεγα ότι ο Πούτιν πέτυχε τα περισσότερα που ήθελε, ενώ ο Τραμπ κατάφερε πολύ λίγα» σημειώνει ο ίδιος στον απόηχο της συνάντησης του Αμερικανού και του Ρώσου προέδρου στην Αλάσκα.

«Θα έλεγα ακόμα ένα πράγμα. Ο Τραμπ έδειχνε πολύ κουρασμένος εκεί» σημείωσε ο Μπόλτον. «Όχι απογοητευμένος. Κουρασμένος. Και θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό».