Σε αντίθεση με την προηγούμενη συνάντηση του Φεβρουαρίου, που χαρακτηρίστηκε από την εκπληκτικά κακή διάθεση των δύο ηγετών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φάνηκαν αυτή τη φορά αποφασισμένοι να μην εμφανιστούν εχθρικοί, παρά τις διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ τους.

Ο Ζελένσκι φορούσε κοστούμι με γιακά (αν και όχι κλασικού τύπου) και ο Τραμπ του έδωσε συγχαρητήρια για την ενδυμασία του. Ο Ουκρανός πρόεδρος επίσης επανέλαβε πολλές φορές το «ευχαριστώ», κάτι που πρέπει να ευχαρίστησε και τον οικοδεσπότη του.

Στην αρχική του εμφάνιση στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, ο Ζελένσκι μίλησε λίγο – ή ίσως δεν ήθελε να μιλήσει, φοβούμενος ότι αυτά που είχε να πει ήταν διαφορετικά από αυτά που ήθελε να ακούσει ο Τραμπ.

Οι διαφορές φάνηκαν αργότερα, όταν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας εμφανίστηκαν ενώπιον των δημοσιογράφων μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσαν ότι η επόμενη κίνηση πρέπει να είναι η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, παρόλο που ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο πριν βρεθεί μια πιο μόνιμη λύση.

Ο Ζελένσκι παρέμεινε εμφανώς σιωπηλός σχετικά με το θέμα.

Όπως γράφει σε δημοσίευμά του το βρετανικό BBC, από όσα ακούσαμε από τους ηγέτες, φαίνεται ότι οι συζητήσεις τους πίσω από κλειστές πόρτες επικεντρώθηκαν στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και στις προοπτικές για μια συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν.

Δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις που συζητήθηκαν, ούτε για το πώς η συνάντηση με τον Πούτιν θα συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, μετά την ημέρα των συνομιλιών, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις εγγυήσεις ασφάλειας ως απαραίτητη «αφετηρία για τον τερματισμό του πολέμου».

Σε προηγούμενη συνέντευξη Τύπου έξω από τον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν συμφωνία ύψους 90 δισ. δολαρίων μεταξύ του Κιέβου και της Ουάσινγκτον για την αγορά αμερικανικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών συστημάτων, αντιπυραυλικών συστημάτων και άλλων όπλων, τα οποία αρνήθηκε να αποκαλύψει.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα αγοράσουν ουκρανικά drones, τα οποία θα συμβάλουν στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αν και δεν έχει επιτευχθεί επίσημη συμφωνία, ο Ζελένσκι είπε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.

Ο Ουκρανός ηγέτης, ωστόσο, ήταν πιο πρόθυμος να μιλήσει για την πιθανή συνάντησή του με τον Πούτιν, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ήταν έτοιμος να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του και, αν η Μόσχα συμφωνούσε, ο Τραμπ θα μπορούσε να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις. Ο Πούτιν έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να συναντηθεί απευθείας με τον Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία δεν θα σταματήσει ποτέ στην πορεία της προς την ειρήνη», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία.

Ένα θέμα που οι ηγέτες φάνηκαν απρόθυμοι να θίξουν ενώπιον των μέσων ενημέρωσης ήταν οι πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι έδειξε στον Αμερικανό ομόλογό του έναν χάρτη της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η Ρωσία κατάφερε να καταλάβει λιγότερο από το 1% του ουκρανικού εδάφους τις τελευταίες 1.000 ημέρες. Αυτό ήταν νέο για τον Λευκό Οίκο, είπε. Και προφανώς βοήθησε να αλλάξει η διάθεση του Τραμπ.

«Έχω αγωνιστεί με αυτό που υπάρχει σε αυτόν τον χάρτη», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι απέρριψε αυτό που ο χάρτης του Οβάλ Γραφείου έδειχνε ως εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία. «Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι αυτή τη φορά καταλήφθηκε τόσο μεγάλο έδαφος. Αυτά τα σημεία είναι σημαντικά».

Ο Ουκρανός ηγέτης φάνηκε ως επί το πλείστον αισιόδοξος για την τελευταία του εμφάνιση στο Λευκό Οίκο, περιγράφοντας τη συνάντησή του με τον Τραμπ ως «θερμή». Η αισιοδοξία του, ωστόσο, φάνηκε σκόπιμη, καθώς προσπάθησε να αποφύγει την επανάληψη της τελευταίας του επίσκεψης στο Οβάλ Γραφείο και να πείσει τους Αμερικανούς οικοδεσπότες του να υιοθετήσουν την ευρωπαϊκή θέση για τον τερματισμό του πολέμου.

Ίσως, όμως, το βασικό αποτέλεσμα του ταξιδιού ήταν ότι βοήθησε την Ουκρανία να κερδίσει περισσότερο χρόνο. Η τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Τραμπ με τον Πούτιν μετά την πρώτη του συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες υποδηλώνει ότι η Ρωσία κατάφερε να κάνει ακριβώς το ίδιο.

Παρά τους διαδεδομένους φόβους, δεν συνέβη καμία καταστροφή στις συνόδους κορυφής στην Αλάσκα και την Ουάσινγκτον – τουλάχιστον από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί.

Το status quo παραμένει.

