Χρησιμοποιείς το ChatGPT καθημερινά για δουλειά ή προσωπικές ερωτήσεις; Έχεις αναρωτηθεί πού καταλήγει όλο αυτό το ιστορικό συνομιλιών; Από προεπιλογή, οι συζητήσεις σου αποθηκεύονται, γεμάτες με δεδομένα που ίσως δεν θέλεις να παραμένουν στο cloud. Η καλή είδηση; Μπορείς να τα διαγράψεις όλα σε δευτερόλεπτα, είτε από το κινητό είτε από τον υπολογιστή σου.

Ακολουθεί ο απόλυτος οδηγός για να πάρεις τον έλεγχο της ψηφιακής σου ιδιωτικότητας.

Στο κινητό

Η διαγραφή στο smartphone είναι πιο απλή απ’ όσο φαντάζεσαι. Μερικά tap και οι παλιές σου συνομιλίες εξαφανίζονται:

Άνοιξε την εφαρμογή ChatGPT. Πάτησε το μενού επάνω αριστερά. Στο κάτω μέρος, πάτησε στο προφίλ σου. Επίλεξε «Data Controls» ή «Έλεγχοι δεδομένων». Πάτησε «Clear Chat History» ή «Διαγραφή ιστορικού συνομιλιών». Επιβεβαίωσε και οι συνομιλίες σου θα διαγραφούν.

Στον υπολογιστή

Αν προτιμάς το ChatGPT από browser, η διαδικασία είναι εξίσου εύκολη:

Μπες στο chat.openai.com και κάνε login. Κάνε κλικ στο προφίλ σου κάτω αριστερά. Επίλεξε «Settings». Μετά πήγαινε στο tab «Data Controls» ή «Έλεγχοι δεδομένων». Πάτησε το κουμπί «Delete All Chats» ή «Διαγραφή όλων των συνομιλιών». Επιβεβαίωσε την ενέργεια και το ιστορικό σου θα εξαφανιστεί.

Τι πρέπει να ξέρεις πριν πατήσεις delete

Η διαγραφή εξαφανίζει τις συνομιλίες σου από το app και το web, όμως σύμφωνα με το help center της OpenAI, τα chats παραμένουν προσωρινά στα συστήματα για έως 30 ημέρες για λόγους ασφαλείας ή νομικής συμμόρφωσης.

Αν θέλεις να σιγουρευτείς ότι το περιεχόμενο των συζητήσεών σου δεν θα χρησιμοποιηθεί για εκπαίδευση του μοντέλου, μπορείς επίσης να απενεργοποιήσεις την επιλογή «Chat history & training» από τα Data Controls.