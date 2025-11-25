Η κακοκαιρία Adel αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα, με το πιο κρίσιμο 48ωρο να θεωρείται αυτό της Πέμπτης και της Παρασκευής.

Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται σήμερα Τρίτη (25-11-25) στη δυτική – βορειοδυτική χώρα τις επόμενες ώρες θα ενταθούν και στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές) θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Αύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Για επικίνδυνη κακοκαιρία σε δύο φάσεις κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, «δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να απασχολήσουν τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, ικανά να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα.

1η ΦΑΣΗ

Το πρώτο έντονο «χτύπημα» το αναμένουμε από αύριο το πρωί, οπότε και θα ξεκινήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες πρώτα στα βορειοδυτικά και οι οποίες σιγά σιγά θα επεκταθούν νοτιότερα και ανατολικότερα για να επηρεάσουν το σύνολο της δυτικής χώρας και να φτάσουν μέχρι και τα βορειοανατολικά τμήματα της επικράτειας.

Περιοχές όπως το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, η δυτική Πελοπόννησος, η δυτική και βόρεια Θεσσαλία αλλά και η ανατολική Μακεδονία – Θράκη βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου.

2η ΦΑΣΗ

Το δεύτερο «χτύπημα» αναμένεται εντονότερο αλλά και πιο εκτεταμένο. Θα αρχίσει να απασχολεί τη δυτική Ελλάδα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης και μέχρι το μεσημέρι περίπου της Παρασκευής θα έχει φτάσει μέχρι και το ανατολικό Αιγαίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε αυτή τη φάση η δυτική Ελλάδα μπαίνει στο βαθύ κόκκινο σε ό,τι αφορά το επίπεδο κινδύνου, ενώ έντονες βροχές – καταιγίδες θα απασχολήσουν αυτή τη φορά και αρκετές περιοχές ανατολικότερα της οροσειράς της Πίνδου.