Η κακοκαιρία Adel αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα, με το πιο κρίσιμο 48ωρο να θεωρείται από τους μετεωρολόγους αυτό της Πέμπτης και της Παρασκευής.

Σε ανάρτησή του ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρει: «Μπορεί η νέα επιδείνωση του καιρού να ξεκίνησε σήμερα, όμως το πιο κρίσιμο 48ωρο είναι αυτό της Πέμπτης και της Παρασκευής, όπου αναμένονται τα υψηλότερα ποσά αθροιστικού υετού, τόσο στις ήδη πληγείσες περιοχές της ΒΔ Ελλάδας, όσο και σε τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Η επιδείνωση αυτή, πλέον θα λάβει χαρακτήρα κακοκαιρίας με προειδοποίηση Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων –σύμφωνα με το σύστημα ονοματοδοσίας Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ– με την ονομασία #ADEL.

Είναι απολύτως κρίσιμο τις επόμενες ώρες και ημέρες να παρακολουθούμε τα επίσημα δελτία της ΕΜΥ, που θα προσδιορίσουν με ακρίβεια τις περιοχές και τα χρονικά διαστήματα έντονων φαινομένων, καθώς και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες πρέπει να τηρούνται χωρίς καμία καθυστέρηση. Σε λίγο θα εκδοθεί το νέο έκτακτο δελτίο.

Η νέα κακοκαιρία βαφτίστηκε Adel, ένα όνομα που έρχεται από την πλευρά του Ισραήλ, όπου χρησιμοποιείται κυρίως ως γυναικείο και έχει ρίζες στην εβραϊκή παράδοση. Το “Adel” υπενθυμίζει ότι η ονοματοδοσία κακοκαιριών στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί μια κοινή προσπάθεια Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ – και κάθε όνομα κουβαλά και ένα κομμάτι από την ταυτότητα των τριών χωρών. Το σύστημα ονοματοδοσίας κακοκαιριών στην ανατολική Μεσόγειο δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την ενημέρωση του κοινού, την πρόληψη και την έγκαιρη λήψη μέτρων.

Ακολουθεί ο αθροιστικός υετός για το επόμενο τετραήμερο, ο οποίος μας δίνει μια γενική εικόνα για το ποιες περιοχές θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Στα δελτία της #ΕΜΥ θα δούμε ακριβέστερες πληροφορίες και θα εξεταστεί η τοπικότητα και οι ιδιαιτερότητες κάθε τόπου».

⚠️⚠️⚠️ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ADEL

Για επικίνδυνη κακοκαιρία σε δύο φάσεις κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, «δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να απασχολήσουν τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, ικανά να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα.

1η ΦΑΣΗ

Το πρώτο έντονο “χτύπημα” το αναμένουμε από αύριο το πρωί, οπότε και θα ξεκινήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες πρώτα στα βορειοδυτικά και οι οποίες σιγά σιγά θα επεκταθούν νοτιότερα και ανατολικότερα για να επηρεάσουν το σύνολο της δυτικής χώρας και να φτάσουν μέχρι και τα βορειοανατολικά τμήματα της επικράτειας.

Περιοχές όπως το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, η δυτική Πελοπόννησος, η δυτική και βόρεια Θεσσαλία αλλά και η ανατολική Μακεδονία – Θράκη βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου.

2η ΦΑΣΗ

Το δεύτερο “χτύπημα” αναμένεται εντονότερο αλλά και πιο εκτεταμένο. Θα αρχίσει να απασχολεί τη δυτική Ελλάδα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης και μέχρι το μεσημέρι περίπου της Παρασκευής θα έχει φτάσει μέχρι και το ανατολικό Αιγαίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε αυτή τη φάση η δυτική Ελλάδα μπαίνει στο βαθύ κόκκινο σε ό,τι αφορά το επίπεδο κινδύνου, ενώ έντονες βροχές – καταιγίδες θα απασχολήσουν αυτή τη φορά και αρκετές περιοχές ανατολικότερα της οροσειράς της Πίνδου.

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή!».