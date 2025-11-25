Για τη συνεργασία του με τον Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση το 2015, μίλησε ο Πάνος Καμμένος, σχολιάζοντας τα όσα περιγράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του «Ιθάκη», που κυκλοφόρησε χθες, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Ο Πάνος Καμμένος, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, τόνισε πως η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έγινε όταν το κλίμα στη χώρα ήταν εμφυλιοπολεμικό και κινδυνεύαμε με αιματοκύλισμα.

«Κάποιοι ήθελαν την αποσταθεροποίηση της χώρας», είπε συγκεκριμένα ο κ. Καμμένος και τόνισε πως η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για το δημοψήφισμα ήταν σωστή, επισημαίνοντας πως «στις κρίσιμες στιγμές πήρε τις σωστές αποφάσεις για τη χώρα».

«Κατ’ αρχάς το κλίμα ήταν εμφυλιοπολεμικό τότε. Η μισή αστυνομία είχε περάσει στη Χρυσή Αυγή. Θεώρησα ότι αυτό που έπρεπε να διασφαλίσουμε τότε ήταν η εθνική ενότητα. Και επειδή ο Τσίπρας δεν θα έπαυε να είναι αριστερός και εγώ δεν θα έπαυα να ήμουν δεξιός, θυμήθηκα τον Γοργοπόταμο. Και οι αντίπαλοί μας ήταν και πάλι οι Γερμανοί. Ο Τσίπρας κατάλαβε ότι ο σκοπός μας ήταν κοινός για να γλιτώσουμε ένα αιματοκύλισμα, διότι υπήρχαν δυνάμεις στη χώρα που ήθελαν αιματοκύλισμα και ήθελαν την αποσταθεροποίηση της χώρας. Να διασφαλίσουμε την ενότητα, να αντιμετωπίσουμε τους δανειστές και τρίτον, για να βγούμε από τα μνημόνια, να ζητήσουμε τη συνδρομή των ΗΠΑ», τόνισε.

Αναφέρθηκε διεξοδικά στο τηλεφώνημα του Μπαράκ Ομπάμα στον Αλέξη Τσίπρα στις Βρυξέλλες και το οποίο περιγράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του. «Είπα στον Αλέξη Τσίπρα ότι θα μας κρεμάσουν αν γυρίσουμε από τις Βρυξέλλες με τη λύση Σόιμπλε», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Πάνος Καμμένος, σημειώνοντας πως με παρέμβαση Ομπάμα έγινε και η τηλεφωνική επικοινωνία Ολάντ – Τσίπρα.

«Με τη δύναμη του δημοψηφίσματος, την παρέμβαση των Αμερικανών και τη βοήθεια των Γάλλων μπορέσαμε να σώσουμε τη χώρα. Ήταν ορθή η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για το δημοψήφισμα, ο Τσίπρας αποδείχθηκε ότι στις κρίσιμες στιγμές πήρε τις σωστές αποφάσεις για τη χώρα. Ο Τσίπρας έστρεψε τη χώρα στις ΗΠΑ, μας βοήθησε ο Ολάντ και σώθηκε η χώρα», σχολίασε.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην εξουσία, σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Χ, έγραψε το εξής:

«Το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες…».