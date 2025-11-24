Ο Πάνος Καμμένος σχολίασε το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, αφού ο πρώην πρωθυπουργός τον αναφέρει, καθώς περιγράφει τα γεγονότα του 2015.

Ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην εξουσία, σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Χ, έγραψε το εξής:

«Το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες…».

Το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες….. pic.twitter.com/bqwJ7JklDY — Panos Kammenos (@PanosKammenos) November 24, 2025

Σημειώνεται, ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην «Ιθάκη» παραθέτει τον διάλογο που είχε με τον τέως Αμερικανό πρόεδρο.

Μπαράκ Ομπάμα: Έχω ένα καλό και ένα κακό νέο να σου μεταφέρω.

Τσίπρας: Να ξεκινήσουμε από το καλό;

Ομπάμα: Το καλό είναι ότι μετά τη νίκη σου στο δημοψήφισμα είσαι ο κυρίαρχος των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα.

Τσίπρας: Και το κακό;

Ομπάμα: Το κακό νέο είναι ότι υπάρχει ένα ισχυρό μπλοκ που θέλει για λόγους κυρίως πολιτικούς να μην ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση σήμερα και να οδηγηθείτε στο εθνικό νόμισμα. Δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες αλλά ένα πράγμα σου ζητάω, να είσαι ψύχραιμος. Και να ξέρεις ότι εμείς θα είμαστε καθ’ όλη τη διάρκεια on board, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και παρασκηνιακά θα παρέμβουμε αν χρειαστεί.

Η αναφορά στον Καμμένο

Ο Τσίπρας περιγράφει πώς, λίγο μετά τις εκλογές του 2015, ο Πάνος Καμμένος του ζήτησε το υπουργείο Άμυνας, λέγοντας: «Εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας».

Όταν ο Τσίπρας τού είπε πως σκέφτεται να προτείνει συμμετοχή στην κυβέρνηση και στον Σταύρο Θεοδωράκη, ο Καμμένος αντέδρασε: «Μην τον φέρεις αυτόν. Θα μας διαλύσει».

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος με τον Πάνο Καμμένο, που δείχνει πώς κατέληξαν στη συγκυβέρνηση το 2015:

Πάνος Καμμένος: Εγώ θέλω του υπουργείο Εθνικής Άμυνας και δεν θα σου βάλω κανέναν όρο, δεν θέλω να είμαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Θέλω το υπουργείο Άμυνας, γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου. Μαζί θα φτιάξουμε μια νέα εθνική ενότητα. Εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας.

Αλέξης Τσίπρας: Ηρέμησε, Πάνο. Τώρα χρειάζομαι τη μέγιστη δυνατή στήριξη και πλειοψηφία. Σκέφτομαι λοιπόν να προτείνω και στον Θεοδωράκη να συμμετάσχει στην κυβέρνηση.

Καμμένος: Μην τον φέρεις αυτόν. Θα μας διαλύσει. Θα τα δίνει όλα στους έξω.