Το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», κυκλοφορεί από σήμερα στα βιβλιοπωλεία, με τον πρώην πρωθυπουργό να παρουσιάζει τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, την περίοδο των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές και όσα σημάδεψαν την εμπειρία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Τσίπρας σχολιάζει επίσης, με αιχμηρό τρόπο, κορυφαία πολιτικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε ή συγκρούστηκε.

Αποκαλύπτει παρασκήνιο από το 2015, το σκεπτικό πίσω από κρίσιμες αποφάσεις, αλλά και τα σημεία τριβής με στενούς του συνεργάτες –προκαλώντας ήδη αντιδράσεις.

Ο διάλογος με τον Πάνο Καμμένο για τη συγκυβέρνηση: «Θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας»

Ο Τσίπρας περιγράφει πώς, λίγο μετά τις εκλογές του 2015, ο Πάνος Καμμένος του ζήτησε το υπουργείο Άμυνας, λέγοντας: «Εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας».

Όταν ο Τσίπρας τού είπε πως σκέφτεται να προτείνει συμμετοχή στην κυβέρνηση και στον Σταύρο Θεοδωράκη, ο Καμμένος αντέδρασε:

«Μην τον φέρεις αυτόν. Θα μας διαλύσει».

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος με τον Πάνο Καμμένο, που δείχνει πώς κατέληξαν στη συγκυβέρνηση το 2015:

Πάνος Καμμένος: Εγώ θέλω του υπουργείο Εθνικής Άμυνας και δεν θα σου βάλω κανέναν όρο, δεν θέλω να είμαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Θέλω το υπουργείο Άμυνας, γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου. Μαζί θα φτιάξουμε μια νέα εθνική ενότητα. Εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας.

Αλέξης Τσίπρας: Ηρέμησε, Πάνο. Τώρα χρειάζομαι τη μέγιστη δυνατή στήριξη και πλειοψηφία. Σκέφτομαι λοιπόν να προτείνω και στον Θεοδωράκη να συμμετάσχει στην κυβέρνηση.

Καμμένος: Μην τον φέρεις αυτόν. Θα μας διαλύσει. Θα τα δίνει όλα στους έξω.

«Μην κάνεις τον κόπο», είπε ο Λαφαζάνης στον Θεοδωράκη

Λίγο αργότερα, η συνάντηση με τον Θεοδωράκη «τελείωσε πριν καν αρχίσει», καθώς ο Παναγιώτης Λαφαζάνης τον ενημέρωσε πως ο Καμμένος είχε ήδη συμφωνήσει μαζί τους.

Παναγιώτης Λαφαζάνης: Τι θες εσύ εδώ; Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος.

Σταύρος Θεοδωράκης: Τι εννοείς;

Λαφαζάνης: Ήταν πάνω με τον Καμμένο. Τελείωσε, τα βρήκαμε.

Το τηλεφώνημα Ομπάμα μετά το δημοψήφισμα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο διάλογος Τσίπρα–Ομπάμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος του είπε πως είναι πλέον «κυρίαρχος των πολιτικών εξελίξεων», αλλά τον προειδοποίησε ότι «υπάρχει ισχυρό μπλοκ που θέλει να οδηγηθείτε στο εθνικό νόμισμα».

«Ένα πράγμα σου ζητάω: να είσαι ψύχραιμος», φέρεται να του είπε.

Μπαράκ Ομπάμα: Έχω ένα καλό και ένα κακό νέο να σου μεταφέρω.

Τσίπρας: Να ξεκινήσουμε από το καλό;

Ομπάμα: Το καλό είναι ότι μετά τη νίκη σου στο δημοψήφισμα είσαι ο κυρίαρχος των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα.

Τσίπρας: Και το κακό;

Ομπάμα: Το κακό νέο είναι ότι υπάρχει ένα ισχυρό μπλοκ που θέλει για λόγους κυρίως πολιτικούς να μην ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση σήμερα και να οδηγηθείτε στο εθνικό νόμισμα. Δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες αλλά ένα πράγμα σου ζητάω, να είσαι ψύχραιμος. Και να ξέρεις ότι εμείς θα είμαστε καθ’ όλη τη διάρκεια on board, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και παρασκηνιακά θα παρέμβουμε αν χρειαστεί.

Βαρουφάκης: «Από asset σε αρνητικό πρωταγωνιστή»

Ο Τσίπρας είναι ιδιαίτερα αιχμηρός για τον Γιάνη Βαρουφάκη:

«Ήταν περισσότερο σελέμπριτι και λιγότερο οικονομολόγος. Πολύ γρήγορα από asset μετατράπηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή. Δεν τον άντεχαν στο Eurogroup, όχι μόνο οι απέναντι, αλλά ούτε οι πιθανοί μας σύμμαχοι, ακόμα και οι ίδιοι του οι συνεργάτες».

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Αυτοκαταστροφική αδιαλλαξία, η πολιτική μαγνητίζει τους νάρκισσους»

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου γράφει:

«Χαρακτηριστική περίπτωση αυτοκαταστροφικής αδιαλλαξίας ήταν εκείνη της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η στάση της ήταν συστηματικά συγκρουσιακή και παρελκυστική. Δυστυχώς η πολιτική και η Αριστερά μαγνητίζουν τους νάρκισσους, όπως το φως τα έντομα.».

Τι έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας για τον Παύλο Πολάκη: Δημιουργούσε προστριβές, αλλά ήταν τίμιος και μαχητικός

«Ο Παύλος είχε δείξει, και τότε και νωρίτερα, ιδίως όμως αργότερα, μια sui generis στάση, που δημιουργούσε προστριβές με άλλα στελέχη αλλά και με πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους. Το έβλεπα. Έβλεπα όμως, ταυτόχρονα, πως ήταν ένας σύντροφος τίμιος και μαχητικός, μερικές φορές υπέρ το δέον, που συχνά έβαζε το θυμικό του πάνω από τη συλλογική μας υπόθεση. Αργότερα βέβαια συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν πάντα αιτία της στάσης του το θυμικό, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις αποδείχτηκε εξαιρετικά ικανός να το συγκρατεί», γράφει ο Αλέξης Τσίπρας για τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος σχολίασε πως ο πρώην πρωθυπουργός «λέει πολλά ψέματα και ανακρίβειες».

Η πρόταση στην Έφη Αχτσιόγλου

Ο Τσίπρας αποκαλύπτει ότι μετά την ήττα της 21ης Μαΐου πρότεινε στην Έφη Αχτσιόγλου να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η σκέψη μου για μια ομαλή μετάβαση πήγε αρχικά στην Έφη Αχτσιόγλου. Η αντίδρασή της με ξάφνιασε. Ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτική, στα όρια της άρνησης. Τα επιχειρήματά της ομολογώ δεν μου φάνηκαν καθόλου πειστικά. Μου είπε πως ποτέ δεν της είχε περάσει από το μυαλό η προοπτική να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ και ότι ένιωθε ανέτοιμη για ένα τέτοιο βάρος.».

Η πρόταση στον Αλέξη Χαρίτση

Μετά τις εκλογές του Ιουνίου στράφηκε στον Αλέξη Χαρίτση: «Φώναξα στο Σούνιο τον Αλέξη Χαρίτση. Στο άκουσμα της απόφασής μου να φύγω και ακόμη περισσότερο στην πρότασή μου να θέσει υποψηφιότητα, σκοτείνιασε. Μου είπε τελικά ότι δεν αισθάνεται έτοιμος να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο βάρος και μου ζήτησε να μην παραιτηθώ».

«Ήταν μια εξέλιξη που με προβλημάτισε και με βασάνισε», σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, αναφορικά με την πρόταση που του έκανε ο Αλέξης Τσίπρας.

Όπως είπε, η περιγραφή στο συγκεκριμένο απόσπασμα του βιβλίου είναι «ακριβής».

Η συνάντηση με Κασσελάκη

Στη συνάντηση που είχε πριν τις εσωκομματικές εκλογές με τον Στέφανο Κασσελάκη, προσπάθησε να τον αποτρέψει, λέγοντάς του πως δεν πρόκειται να κερδίσει.

«Μου φάνηκε υπερφίαλος, είχε τη βεβαιότητα ότι μόνο ότι θα εκλεγεί πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι σύντομα θα εκλεγεί και πρωθυπουργός. Όταν έφυγαν, η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει: “αυτός θα φάει τα μούτρα του”. Γιατί το λες; “Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά και η αγωνία του είναι πώς θα τα μεγαλώσουν στο Μαξίμου”. Και τι του απάντησες; “Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται, τι να του απαντήσω;”».

Τι αναφέρει ο Τσίπρας για τον Νίκο Παππά

Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του καταλογίζει στον Νίκο Παππά μία σειρά από αστοχίες, στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών αναλαμβάνει ο ίδιος μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την κατάληξη της προσπάθειας εξυγίανσης του τηλεοπτικού τοπίου.

Σημειώνει πως μετά την καταδίκη του Νίκου Παππά με το 13-0, για την οποία αφήνει σαφείς αιχμές προς τη Δικαιοσύνη, δεν θα έπρεπε να έχει επιτρέψει την ένταξη του τελευταίου στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το πολιτικό κόστος ήταν μεγάλο.

«Όταν βγήκε η απόφαση, βρισκόμουν σε ταξίδι στην Κύπρο. Νωρίτερα είχε διαμορφωθεί η εντύπωση, και από την αγόρευση της Εισαγγελέως, που είχε εισηγηθεί την αθώωσή του, ότι πιθανόν θα ήταν καταδικαστική με οριακή όμως πλειοψηφία. Όμως το αποτέλεσμα ήταν αναπάντεχο: ομόφωνα ένοχος, 13-0».

Ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει επίσης ότι μετά την απόφαση αυτή υπήρξε μια έξαρση «κομματικού πατριωτισμού», αν και αρκετοί εξωκομματικοί παράγοντες του ζητούσαν να τον διώξει, κάτι που αρνήθηκε πεισματικά να κάνει.

«Επικοινώνησα αμέσως με τον Νίκο, αναμένοντας να δω ποια στάση θα κρατούσε ο ίδιος. Φανερά πληγωμένος από την απόφαση, δεν έδειξε καμία διάθεση να θέσει ζήτημα παραίτησης, προσωρινής αποχής ή έστω να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την πρώτη γραμμή, ενόψει εκλογών. Ούτε κι εγώ από την πλευρά μου προχώρησα σε τέτοια συζήτηση (…)».

Αναφερόμενος στην «Ιθάκη», ο Νίκος Παππάς είπε ότι διάβασε τα σημαντικότερα σημεία του βιβλίου και ότι ο Τσίπρας, ως πρώην πρωθυπουργός, είχε την υποχρέωση να καταγράψει όσα έζησε εκείνη την περίοδο. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε επίσης ότι η σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα δεν έχει διαρραγεί.