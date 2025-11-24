Την αναφορά που κάνει για τον ίδιο στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας, σχολίασε ο Νίκος Παππάς, στην οποία του καταλογίζει «απαράδεκτη επιπολαιότητα» σχετικά με την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.

«Η συγκεκριμένη φράση αφορά την περίοδο μετά το Ειδικό Δικαστήριο και τη συζήτηση για το αν θα συμπεριληφθώ στα ψηφοδέλτια. Τελικά συμμετείχα και ο λαός έδωσε την απάντησή του», ανέφερε μιλώντας στο Open.

Αναφερόμενος στην «Ιθάκη», ο Νίκος Παππάς είπε ότι διάβασε τα σημαντικότερα σημεία του βιβλίου και ότι ο Τσίπρας, ως πρώην πρωθυπουργός, είχε την υποχρέωση να καταγράψει όσα έζησε εκείνη την περίοδο. Επισήμανε ότι το βιβλίο επαναφέρει με σαφήνεια τον πολιτικό διάλογο γύρω από τη διαπραγμάτευση, τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και το δημοψήφισμα.

Ο Νίκος Παππάς πρόσθεσε πως ούτε ο ίδιος ούτε ο Αλέξης Τσίπρας είναι οι ίδιοι άνθρωποι με το 2015 και ότι ο ίδιος συχνά έδειχνε πάθος και έπαιρνε αποφάσεις με βάση τη θέλησή του, υποτιμώντας τους συσχετισμούς. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι βασικές επιλογές της περιόδου εκείνης έχουν δικαιωθεί από την ιστορία.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε επίσης ότι η σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρας, δεν έχει διαρραγεί.

Συγκεκριμένα, για τη διπλή άρνηση από Αχτσιόγλου και Χαρίτση για να αναλάβουν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογική ήττα του 2023, ο κ. Παππάς είπε ότι δεν το γνώριζε και πως εκείνος έλεγε ότι ο Τσίπρας δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί και πρόσθεσε: «Δεν έχει ραγίσει το γυαλί με τον Τσίπρα. Έχουμε άψογη πολιτική σχέση, έχουμε αυτή τη στιγμή διαφορετικές οπτικές. Ο καθένας έχει κάνει την αποτίμησή του. Και εγώ δεν συμφωνώ με όλα όσα έχει κάνει».

Σε ερώτηση για το ότι ο Τσίπρας ασκεί κριτική και σε συνεργάτες του, ο Νίκος Παππάς απάντησε πως όλοι έχουν ασκήσει κριτική στον πρώην πρωθυπουργό και ότι εκείνος όφειλε να μιλήσει για το 2015. «Του ζητούσαν να παραδεχτεί ότι το δημοψήφισμα ήταν λάθος. Εκείνος επιλέγει να το υπερασπιστεί και να καλύψει μια ιστορική υποχρέωση», είπε, σημειώνοντας ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφωνίες. Τόνισε επίσης πως ο Τσίπρας στηρίζει τις επιλογές της περιόδου, τη διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου και την πορεία προς τη νίκη του 2015, ενώ κατηγορεί τους Ευρωπαίους ότι δεν επιδίωξαν λύση.

Τι αναφέρει ο Τσίπρας για τον Νίκο Παππά

Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του καταλογίζει στον Νίκο Παππά μία σειρά από αστοχίες, στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών αναλαμβάνει ο ίδιος μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την κατάληξη της προσπάθειας εξυγίανσης του τηλεοπτικού τοπίου.

Σημειώνει πως μετά την καταδίκη του Νίκου Παππά με το 13-0, για την οποία αφήνει σαφείς αιχμές προς τη Δικαιοσύνη, δεν θα έπρεπε να έχει επιτρέψει την ένταξη του τελευταίου στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το πολιτικό κόστος ήταν μεγάλο.

«Όταν βγήκε η απόφαση, βρισκόμουν σε ταξίδι στην Κύπρο. Νωρίτερα είχε διαμορφωθεί η εντύπωση, και από την αγόρευση της Εισαγγελέως, που είχε εισηγηθεί την αθώωσή του, ότι πιθανόν θα ήταν καταδικαστική με οριακή όμως πλειοψηφία. Όμως το αποτέλεσμα ήταν αναπάντεχο: ομόφωνα ένοχος, 13-0».

Ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει επίσης ότι μετά την απόφαση αυτή υπήρξε μια έξαρση «κομματικού πατριωτισμού», αν και αρκετοί εξωκομματική παράγοντες του ζητούσαν να τον διώξει, κάτι που αρνήθηκε πεισματικά να κάνει.

«Επικοινώνησα αμέσως με τον Νίκο, αναμένοντας να δω ποια στάση θα κρατούσε ο ίδιος. Φανερά πληγωμένος από την απόφαση, δεν έδειξε καμία διάθεση να θέσει ζήτημα παραίτησης, προσωρινής αποχής ή έστω να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την πρώτη γραμμή, ενόψει εκλογών. Ούτε κι εγώ από την πλευρά μου προχώρησα σε τέτοια συζήτηση (…)».