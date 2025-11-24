Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», που κυκλοφόρησε σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει άγνωστες πτυχές της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ταυτόχρονα, ασκεί έντονη κριτική σε πρώην συνεργάτες του και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις σελίδες του βιβλίου.

Πολάκης: Ο Τσίπρας λέει ψέματα και ανακρίβειες

Με ειρωνικό τρόπο σχολίασε ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Παύλος Πολάκης, τα αποσπάσματα του βιβλίου του που κυκλοφόρησε σήμερα και στο οποίο ασκεί του ασκεί έντονη κριτική.

Ο πρώην υπουργός, σε ανάρτησή του, αναφέρει πως ο Αλέξης Τσίπρας «λέει πολλά ψέματα και ανακρίβειες», ενώ τονίζει χαρακτηριστικά πως «δεν παίρνω ούτε λέξη πίσω από την ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του 2023 που (και καλά) ήταν η αιτία της προσωρινής μου απομάκρυνσης από τα ψηφοδέλτια».

Η ανάρτησή του:

«Εκοιλοπόνιε το “βουνο” και ….

Λεει και ΨΕΜΜΑΤΑ ομως….πολλα ..και ανακριβειες…

ΚΡΙΜΑ … Προφανως θα απαντησω !

Κι εγω λεω ΜΟΝΟ αληθειες !

Υγ .(Για αρχη )

Προφανως και δεν παιρνω ουτε ΛΕΞΗ πισω απο την ουσια της ανάρτησης του Φλεβαρη του 23 που (και καλα) ηταν η αιτια της προσωρινής μου απομακρυνσης απο τα ψηφοδελτια (φωτο 3-4). Το ποσο δικιο ειχα φανηκε και την περιοδο 19-23 αλλα και μετα και μεχρι σημερα… Απο τους δημοσιογραφους, μεχρι τους δικαστες, μεχρι τον Πιτσιλη και τους τραπεζιτες!! Τετοιο προγραμμα επρεπε να εκπεμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνευσει!».

Παππάς: «Δεν έχει ραγίσει το γυαλί μεταξύ μας»

Ο Νίκος Παππάς σχολίασε τις αναφορές του Τσίπρα περί «απαράδεκτης επιπολαιότητας» στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Μιλώντας στο OPEN, ξεκαθάρισε ότι η σχέση του με τον πρώην πρωθυπουργό παραμένει καλή.

Επισήμανε ότι «ο Τσίπρας δημιούργησε πολιτικό γεγονός» και ότι το βιβλίο του αποτελεί «υποχρέωση ενός πρωθυπουργού να καταγράψει ό,τι έζησε». Παραδέχθηκε πως ο ίδιος το 2015 «έπαιρνε συχνά αποφάσεις με πάθος» και ότι σήμερα έχει «διαφορετική οπτική».

Σχετικά με τη διαπραγμάτευση του 2015 είπε ότι «έγινε πολυκέφαλη», αλλά το βιβλίο καταγράφει πως «υπήρξε πολιτική σκοπιμότητα από την άλλη πλευρά».

Για τη διπλή άρνηση Αχτσιόγλου–Χαρίτση να ηγηθούν του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2023, δήλωσε πως δεν γνώριζε τίποτα και υποστήριξε ότι «το γυαλί με τον Τσίπρα δεν έχει ραγίσει».

Σκουρλέτης: «Δεν απαντά με θάρρος για την εκλογική συντριβή»

Ο Πάνος Σκουρλέτης υποστήριξε ότι ο Τσίπρας δεν δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις για την εκλογική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023.

«Αυτό θα ήθελε να ακούσει ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ», είπε στο Action 24, προσθέτοντας ότι «η ανάγνωση των αιτίων δεν γίνεται με το θάρρος που απαιτείται». Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι ο Τσίπρας, αν επιστρέψει με νέο κόμμα, κινείται πλέον «πολύ κοντά στο κέντρο» και μακριά από τον χώρο της Αριστεράς.

H αντίδραση του Τάιλερ Μακμπέθ

Ο Τάιλερ Μπακμπέθ ανέβασε σε στόρι στο Instagram ένα μήνυμα όπου σημειώνει: «Ζητώ με σεβασμό το όνομά μου να μην χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό σχετικό με μάρκετινγκ ή προώθηση σε σχέση με το βιβλίο σας». Μάλιστα, ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη ταγκάρει τον Αλέξη Τσίπρα.

Χαρίτσης για την πρόταση Τσίπρα σχετικά με την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ: «Με προβλημάτισε και με βασάνισε»

«Ήταν μια εξέλιξη που με προβλημάτισε και με βασάνισε», σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξή του στον Ρ/Σ Real FM, αναφορικά με την πρόταση που του έκανε ο Αλέξης Τσίπρας να είναι υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2023.

Όπως είπε, η περιγραφή του Αλ. Τσίπρα στο συγκεκριμένο απόσπασμα του βιβλίου είναι «ακριβής».

«Θεώρησα ότι σε εκείνες τις συνθήκες χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη προετοιμασία, πολιτική και προσωπική, δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί ακριβώς η ενότητα και η βιωσιμότητα του εγχειρήματος», εξήγησε και συνέχισε: «Δεν μπορούμε όμως να κρίνουμε τις τότε αποφάσεις με βάση αυτά που γνωρίζουμε σήμερα».

Κατρούγκαλος: «Έχω αμφιβολίες αν ο Θεοδωράκης θα έμπαινε στην κυβέρνηση μας – Η συνεργασία με τον Καμμένο ήταν μονόδρομος»

Μιλώντας στο Action 24 ο πρώην υπουργός, Γιώργος Κατρούγκαλος, σχολιάσει το εξής απόσπασμα από το βιβλίο «Ιθάκη»: «Ανεβαίνοντας με τα πόδια της σκάλες της Κουμουνδούρου, κάποια στιγμή ο Θεοδωράκης φτάνει στον όροφο που ήταν το γραφείο του Λαφαζάνη. Τον συναντάει στον διάδρομο και ο Λαφαζάνης του απευθύνεται: “Τι θες εσύ εδώ; Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος”. “Τι εννοείς;”. Τελείωσε τα βρήκαμε”. Και έτσι ο Θεοδωράκης δεν έκανε τον κόπο. Ανέβηκε μεν για λόγους ευγενείας μέχρι τον έβδομο, αλλά η συνάντηση τελείωσε πριν καν αρχίσει. Ανταλλάξαμε δυο κουβέντες σχεδόν στο πόδι, και έφυγε. Δεν μου δόθηκε καν η ευκαιρία να συζητήσω ουσιαστικά μαζί του το ενδεχόμενο συμμετοχής του στην κυβέρνηση».

Όπως είπε ο κ. Κατρούγκαλος, «πρώτα πρώτα υπήρχε η αναγκαιότητα να γίνει μια συμμαχική κυβέρνηση. Δεύτερον, ακόμα κι αν δεν γινόταν το ατύχημα στη σκάλα, έχω πολλές αμφιβολίες αν ο κ. Θεοδωράκης θα δεχόταν να μπει σε μια κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε ότι εκείνη την εποχή ανήκε σε αυτό που λέμε εμείς που είμαστε κριτικοί σε αυτό το ρεύμα, στους λεγόμενους ακροκεντρώους».

Όπως επισήμανε, εκείνη την εποχή η συνεργασία με το κόμμα του Πάνου Καμμένου «ήταν μονόδρομος». «Τα βασικά θέματα των εκλογών του Ιανουαρίου ήταν τι θα γίνει με τη λιτότητα και τα μνημόνια και τι θα γίνει με το σύστημα της διαφθοράς. Και στα δύο, το κόμμα του κ. Καμμένου είχε ανάλογες θέσεις με τις δικές μας. Εγώ και τώρα αν με ρωτήσετε αν ήταν σωστή η αντιμνημονιακή πολιτική που είχαμε, η απάντησή μου είναι ναι. Τα μνημόνια ήταν συμπυκνωμένος φιλελευθερισμός και πρέπει να είμαστε αντίθετοι σε αυτές τις πολιτικές γιατί διαλύουν τις κοινωνίες», είπε ο πρώην υπουργός.

Γεωργιάδης: «Πώς ζητά ψήφο αν λέει ότι όλοι όσοι επέλεξε ήταν ακατάλληλοι;»

Σκληρή κριτική άσκησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας στον ΣΚΑΪ ότι ο Τσίπρας ξεκινά μια νέα πολιτική προσπάθεια «επιτιθέμενος σε όλους τους πρώην συνεργάτες του».

Είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός περιγράφει υπουργούς και στελέχη του ως «ανίκανους» και αναρωτήθηκε: «Αν τα ¾ όσων επέλεξε ήταν ακατάλληλοι, πώς θα διεκδικήσει ξανά ψήφο;»

Ο υπουργός εκτίμησε ακόμη ότι οι σχέσεις αυτές καθιστούν δύσκολη τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα υπό τον Τσίπρα, οδηγώντας σε νέο γύρο εσωτερικών συγκρούσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο σχολίασε και την υπόθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για «αντιφατικές επιλογές» στη συγκρότηση των κομματικών λιστών.

Μπακογιάννη: Δεν περίμενα «συγγνώμη» στο βιβλίο Τσίπρα – Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, το λέει

Για το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα μίλησε και η Ντόρα Μπακογιάννη, καλεσμένη στους «Αταίριαστους», στον ΣΚΑΪ, δηλώνοντας πως «βεβαίως» θα το διαβάσει, αν και –όπως σχολίασε με χιούμορ– «πολύ κακώς δεν το έστειλε με αφιέρωση».

«Θα δώσω 28 ευρώ, θα το πάρω και θα το διαβάσω. Δεν ξέρω αν θα το διαβάσω ολόκληρο, γιατί σε αυτά τα βιβλία συνήθως διαβάζεις όσα σε ενδιαφέρουν περισσότερο, πάντως θα το διαβάσω», πρόσθεσε η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας.

Η ίδια ανέφερε πως έχει διαβάσει αποσπάσματα και σχολίασε πως ο εκδότης έχει κάθε λόγο να είναι ενθουσιώδης: «Κι εγώ στη θέση του θα ήμουν». Εξήγησε επίσης ότι οι πολιτικοί συνομιλούν μεταξύ τους ανεξαρτήτως αντιπαλότητας: «Τα λέμε, μην εκπλήσσεστε. Επειδή είναι αντίπαλοι δεν σημαίνει ότι είναι και εχθροί. Με όλο τον κόσμο τα λέμε».

Αναφερόμενη στο περιεχόμενο του βιβλίου, η Ντόρα Μπακογιάννη επισήμανε πως η πενταετία που περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας ήταν «πολύ δύσκολη» και «κάποιες στιγμές εφιαλτική». «Δεν είχαμε το άλλοθι της άγνοιας. Εμείς είχαμε απόλυτη συναίσθηση ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί εκτός ευρώ και εκτός Ευρώπης. Ήταν εφιαλτικό το ενδεχόμενο. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε από την αντιπολίτευση για να μη συμβεί αυτό», είπε, προσθέτοντας πως η περιγραφή του Τσίπρα περί συνεργατών «που ζούσαν σε άλλον πλανήτη» δεν ανταποκρίνεται στη δική τους εμπειρία: «Εμείς ζούσαμε στην Ελλάδα που τότε περνούσε μαύρες ώρες».

Στάθηκε και στο γεγονός ότι ο Τσίπρας αποδίδει ευθύνες στους συνεργάτες του: «”Συγγνώμη” δεν περίμενα. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, το λέει. Λέει τα λάθη που έγιναν και χρεώνει πολλά στους συνεργάτες του. Η μοναξιά του ηγέτη αυτή είναι, επιλέγεις τους συνεργάτες σου».

Για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε βέβαιη: «Έχω πειστεί ότι θα κάνει κόμμα, αν και δεν μου έχει πει απολύτως τίποτα». Προέβλεψε μάλιστα ότι «θα είναι το πιο αρχηγικό κόμμα που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα», καθώς «θα λέει “εγώ είμαι αρχηγός και αν θέλετε διαφορετική άποψη, η πόρτα είναι εκεί”».

Η Μπακογιάννη είπε πως η ίδια εκείνη την περίοδο είχε καθημερινή επαφή με Ευρωπαίους αξιωματούχους, προσπαθώντας να τους μεταφέρει πως «δεν μιλάμε πια για κόμματα αλλά για την πατρίδα». «Το να βλέπουμε σήμερα την Ελλάδα ασφαλή, παράδειγμα προς μίμηση, να αποπληρώνει δάνεια νωρίτερα και να σώζει τη γαλλική οικονομία, σου δίνει ικανοποίηση – αλλά δεν ξεχνάς όσα πέρασες», σημείωσε.

Ως προς το αν ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ παραμένει ο Τσίπρας, είπε: «Από το “επιθυμώ να κάνω κόμμα” μέχρι το “κάνω κόμμα”, μέχρι να βρεις πρόγραμμα, στελέχη… αφήστε να δούμε».

Τέλος, σχολίασε τον «κατακερματισμό της αριστερής πολυκατοικίας», ο οποίος, όπως είπε, «εν πολλοίς οφείλεται στον ίδιο τον Τσίπρα», εκτιμώντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος. «Θα κονταροχτυπηθεί με τον Ανδρουλάκη», προέβλεψε, και θα υπάρξει ανταγωνισμός για το ποιος θα βγει πρώτος.

«Η ΝΔ δεν έχει καμία προτίμηση», κατέληξε, τονίζοντας ότι προσωπικά θέλει «κόμμα με λογική σκέψη και επιχειρήματα για να γίνεται διάλογος. Η δημοκρατία θέλει διάλογο. Η τελευταία συζήτηση στη Βουλή με Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη ήταν καλή, άλλες φορές σε πιάνει απελπισία».