Κριτική στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα άσκησε και ο Πάνος Σκουρλέτης, τονίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν αντιμετωπίζει με θαρραλέο τρόπο στην «Ιθάκη» το ζήτημα των αιτίων της «εκλογικής συντριβής» του ΣΥΡΙΖΑ το 2023.

«Νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε να ακούσει ο μέσος ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι που πίστεψαν και στήριξαν όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι κάποιες επαρκείς εξηγήσεις γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την αντιφατική περίοδο της διακυβέρνησης 2015-2019, έφτασε στην εκλογική συντριβή του ’23. Αυτό είναι το βασικότερο», είπε ο πρώην υπουργός και μέλος της Νέας Αριστεράς σε συνέντευξή του στο Action 24.

«Έχω την αίσθηση από τα αποσπάσματα ότι κάτι τέτοιο δεν αντιμετωπίζεται με θαρραλέο τρόπο από τον συγγραφέα του», συνέχισε ο ίδιος, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν έχει διαβάσει ακόμη ολόκληρο το βιβλίο.

Ο κ. Σκουρλέτης παραδέχθηκε πως στη διαπραγμάτευση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για το τρίτο Μνημόνιο, ηττήθηκε, αφού έλεγε πως θα σταματήσει τις πολιτικές της λιτότητας, κάτι που δεν κατάφερε. «Προφανώς δεν ήταν η δικαίωση που ήθελε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πει θα σταματήσει την πολιτική της λιτότητας. Δεν τα κατάφερε αυτά. Μπορεί να εφάρμοσε ένα πολύ πιο ήπιο κατά τη γνώμη μου μνημόνιο. Εκ των πραγμάτων η επιλογή Βαρουφάκη ήταν λανθασμένη».

Στην κριτική του Πάνου Σκουρλέτη στα γραφόμενα του Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του «Ιθάκη» βρέθηκαν και οι χειρισμοί της υπόθεσης Novartis. «Νομίζω πως είναι σε μια σωστή κατεύθυνση η αυτοκριτική του Τσίπρα για τη Novartis. Δεν είχαμε όλη την ίδια γνώση των πραγμάτων που κατέληξε τελικά στην παραπομπή των προσώπων που ήταν τελικά ατυχής. Ήταν ένα αυτογκόλ για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Καταφέραμε ένα υπαρκτό σκάνδαλο να το κάνουμε να λειτουργήσει εις βάρος της κυβέρνησης. Ήταν ένας λάθος χειρισμός. Δεν είχαμε άμεση εμπλοκή, δεν ήμουν στο στενό κύκλο των ανθρώπων που πήραν αυτές τις αποφάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάνος Σκουρλέτης.

Σε ερώτηση αν γνώριζαν ότι υπήρχαν θύματα της πυρκαγιάς στο Μάτι, την ώρα της σύσκεψης ο Πάνος Σκουρλέτης απάντησε «στο Μάτι έχουμε κάτι που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα ακραίο φαινόμενο και σε συνδυασμό με ιδιαίτερες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στην περιοχή εδώ και χρόνια».

Ο Νίκος Υποφάντης είπε πως ενώ έκανε ρεπορτάζ γνώριζε από τις 7:30 το απόγευμα ότι υπήρχαν θύματα με τον κ. Σκουρλέτη να απαντάει πως «τις ίδιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες είχαμε και εμείς. Περισσότερη ενημέρωση είχαμε από τα κανάλια. Ήταν ένας σχεδιασμός που ήταν εντελώς λάθος στημένος».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Σκουρλέτης μέμφθηκε τον Αλέξη Τσίπρα καθώς δεν αντιμετώπισε με θαρραλέο τρόπο στο βιβλίο του πώς έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική συντριβή. «Εύχομαι καλές πωλήσεις στο βιβλίο, θα πάω να το πάρω σήμερα, νομίζω πως αυτό που θα ήθελε να ακούσει ο μέσος ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που πίστεψε και στήριξε το προηγούμενο διάστημα, είναι κάποιες επαρκείς εξηγήσεις γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στην εκλογική συντριβή του 2023. Έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έναν θαρραλέο τρόπο από το συγγραφέα του βιβλίου» σχολίασε δηκτικά ο Πάνος Σκουρλέτης.

Τέλος, αναφορικά με την ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως «η αίσθησή μου από τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι επιστρέφει μεν αλλά αποστασιοποιημένος σε πολύ μεγάλο βαθμό από το χώρο της Αριστεράς και με μία ματιά προς το κέντρο. Αυτή δεν είναι η δική μου πολιτική ματιά».