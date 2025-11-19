Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης στέκονται με ιδιαίτερη έκπληξη – και με μια δόση αυτοσαρκασμού – στο γεγονός ότι η Ελλάδα, η χώρα που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας, πραγματοποιεί πρόωρες αποπληρωμές δανείων προς τη Γαλλία, βοηθώντας ουσιαστικά το Παρίσι να ισοσκελίσει τον δικό του προβληματικό προϋπολογισμό.

Όπως αναφέρει η L’Express, η Ελλάδα προχώρησε σε πρόωρη αποπληρωμή 1,1 δισ. ευρώ – ποσό που αφορούσε δόσεις προγραμματισμένες για την περίοδο 2033-2041.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η νέα αυτή πρόωρη αποπληρωμή ακολουθεί άλλες δύο κινήσεις των τελευταίων ετών, με την Αθήνα να εξοφλεί νωρίτερα δόσεις που είχαν ορίζοντα μέχρι το 2028. Πλέον το υπόλοιπο προς το Παρίσι είναι 5,6 δισ. ευρώ μέχρι το 2041.

«Αντιστροφή ρόλων»: Η Ελλάδα πιο ασφαλής από τη Γαλλία για δανεισμό

Τα γαλλικά ΜΜΕ τονίζουν πως ενώ το 2010 όλοι ανησυχούσαν μήπως η Ελλάδα παρασύρει την ευρωζώνη, σήμερα είναι η Γαλλία που δημιουργεί ανησυχία στους εταίρους της, με τα δημοσιονομικά της να ξεφεύγουν.

Η L’Express γράφει χαρακτηριστικά: «Ο τζίτζικας που καταλήγει να δανείζει στον μέρμηγκα», μια ευθεία αναφορά στον γνωστό μύθο, με τους ρόλους… αντεστραμμένους.

Σημειώνει μάλιστα ότι η Ελλάδα θεωρείται πλέον «ασφαλέστερη» από τη Γαλλία για δανεισμό. Παράλληλα, καταγράφεται και η πολιτική αμηχανία: όταν βουλευτές ρώτησαν τη Γαλλίδα υπουργό Δημόσιων Λογαριασμών αν το Παρίσι μπορεί να διδαχθεί από το ελληνικό παράδειγμα, εκείνη απέφυγε να απαντήσει ευθέως, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιτυγχάνει πρωτογενές πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ κάθε χρόνο – κάτι που, όπως είπε, η Γαλλία δεν μπορεί να πλησιάσει.

«Να ευχαριστήσουμε τους Έλληνες»

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το Valeurs Actuelles, που κάνει λόγο για μια πρόωρη αποπληρωμή «η οποία βοηθά τη Γαλλία να ισορροπήσει τον προϋπολογισμό του 2026». Το 1,1 δισ. ευρώ θεωρείται σημαντική ανακούφιση σε μια περίοδο που το Παρίσι δίνει μάχη για περικοπές και προσπαθεί να μειώσει το έλλειμμα.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Jean-François Husson, γενικού εισηγητή του προϋπολογισμού στη Γερουσία: «Μπορούμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε τους Έλληνες φίλους μας που μας βοηθούν να μειώσουμε το έλλειμμά μας».