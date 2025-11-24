Αναφορά και στον Στέφανο Κασσελάκη έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη», γράφοντας ότι εξελέγη πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ήταν απελπισμένη η βάση του κόμματος.

«Ο Κασσελάκης, από την πλευρά του, έπαιξε με όρους πολιτικού μάρκετινγκ σωστά το παιχνίδι. Ήθελε να κερδίσει την εκλογή σε ένα κόμμα που η βάση του ήταν συντριπτικά υπέρ του Τσίπρα. Τι θα πουλούσε; Μητσοτάκη; Τσίπρα θα πουλούσε. Και, από ό,τι φάνηκε, το έκανε αποτελεσματικά. Το ερώτημα είναι τι έκαναν οι άλλοι. Εκείνοι, αντί να απαντήσουν επί της ουσίας στον Κασσελάκη, υπερασπιζόμενοι το δικό μου έργο που ήταν και δικό τους έργο, του έκαναν αντιπολίτευση στα δευτερεύοντα, αποσιωπώντας ακόμα και το όνομά μου, που εκείνος έκλινε σε όλες τις πτώσεις», έγραψε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Όταν όμως το κύμα υποστήριξης του Κασσελάκη έγινε τσουνάμι, με θυμήθηκαν. Αλλά ήταν πια αργά. Ακόμα και να ήθελα να παραβώ την απόφασή μου και να παρέμβω, δεν θα μπορούσα πια να αλλάξω τη ροή των πραγμάτων” αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, γνωστοποιώντας ακόμη πως “ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη εκλογή, δέχτηκα πιέσεις να κάνω δήλωση καταδίκης του Κασσελάκη”», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Και βέβαια κάποιοι έψαχναν να βρουν σε μένα το άλλοθι για τις δικές τους αδυναμίες. Αποφάσισα τότε να αντισταθώ στις πιέσεις. “Αν δεν μπορεί να νικήσει τον Κασσελάκη, πώς θα μπορέσει να νικήσει τον Μητσοτάκη;” ήταν η απάντησή μου. Ωστόσο, καθώς το θέμα έπαιρνε διαστάσεις, αποφάσισα τελικά να παρέμβω μέσω κύκλων και να το διαψεύσω”», έγραψε στην «Ιθάκη».

«Δεν γνώριζε ούτε τα βασικά της ελληνικής πολιτικής σκηνής»

Ο Αλέξης Τσίπρας σχολιάζοντας την περίοδο που ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έγραψε: «Ο νέος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το απόλυτο γεγονός της περιόδου και όλα τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν πάνω του, ιδίως εκείνα των πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών. Ήταν ένας Πρόεδρος απολύτως ανάρμοστος για το κόμμα του. Ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος, που δεν είχε όμως καμία γνώση του κομματικού περιβάλλοντος, ούτε και της ελληνικής πραγματικότητας. Είχε μεγαλώσει στις ΗΠΑ. Δεν γνώριζε ούτε τα βασικά της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ούτε τα βασικά της σύγχρονης ελληνικής Πολιτικής Ιστορίας”.

»Η εικόνα στην αρχή ήταν λίγο κωμικοτραγική. Ήταν σαν να ζούμε κάποιο ριμέικ της γνωστής ιταλικής κωμωδίας “Viva la liberta”, του Ρομπέρτο Άντο, όπου ο ηγέτης του Κεντροαριστερού Κόμματος της Ιταλίας, που υποδύεται ο Τόνι Σερβίλο, αντιμετωπίζει κρίση κατάθλιψης και εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη τροπή, όταν ο βοηθός του ανακαλύπτει τον δίδυμο αδελφό του και, στην απελπισία του, τον παρουσιάζει ως τον κανονικό αρχηγό του κόμματος. Ο οποίος όμως είναι παντελώς άσχετος με το κόμμα και την πολιτική και εκεί αρχίζουν μια σειρά από ευτράπελα.

»Κάπως έτσι και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, στην απελπισία της, εξέλεξε τον Στέφανο. Και όλοι μας προσπαθήσαμε στην αρχή, σεβόμενοι τη δημοκρατική ετυμηγορία, να τον στηρίξουμε και να του μάθουμε τα βασικά, ώστε να μπορέσει στοιχειωδώς να σταθεί και να αποφύγουμε τον συλλογικό εξευτελισμό».

Η απάντηση Κασσελάκη

Ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε σε όσα έγραψε για το πρόσωπό του ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη».

Μεταξύ άλλων, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού», με αφορμή τον διάλογο του Τάιλερ Μακμπέθ και της Μπέτυ Μπαζιάνα.

«Σε ένα κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού, ο Αλέξης υποστηρίζει ότι ο σύζυγός μου Τάιλερ ρώτησε τη σύζυγό του Μπέτυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου. Προφανώς, τα αγγλικά της Μπέτυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς ο Τάιλερ τη ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά, όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου», ανέφερε στο βίντεο.

Επίσης, ανέφερε: «Στεναχωριέται ο Αλέξης που μετά την εκλογή μου στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπόρεσαν να μου μάθουν “τα βασικά”. Ευτυχώς. Αν είχα μάθει τα “βασικά” τους, θα ήμουν κι εγώ σαν αυτούς. Πολιτικός της ίντριγκας και της τάβλας».