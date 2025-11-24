Με ιδιαίτερα οξύ και αιχμηρό ύφος αντέδρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής στο νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφόρησε σήμερα, ανταποδίδοντας τις αιχμές και χαρακτηρίζοντας τον, χωρίς να τον κατονομάζει, «προδότη».

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της με αφορμή την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης, τόνισε ότι «κυκλοφόρησε σήμερα ένα βιβλίο ενός πρωθυπουργού που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή εντολή και ετυμηγορία. Την εντολή του δημοψηφίσματος».

Στη συνέχεια, επισήμανε ότι η προδοσία μπορεί να πάρει πολλές μορφές, προσθέτοντας πως «η προδοσία έχει πολλές μορφές. Και ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορές». Με αυτόν τον τρόπο έθεσε το πλαίσιο για τον τρόπο που βλέπει τις πολιτικές επιλογές του πρώην πρωθυπουργού και τις συνέπειές τους για τον ελληνικό λαό.

Παρά τις αιχμηρές της παρατηρήσεις, η κ. Κωνσταντοπούλου παραδέχθηκε ότι σκοπεύει να διαβάσει το βιβλίο, προσθέτοντας όμως με σαρκαστική έμφαση: «βλέποντας αυτά που κυκλοφορούν, χαίρομαι ιδιαίτερα και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία». Η πρώην πρόεδρος της Βουλής ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της με μια ξεκάθαρη αναφορά στις αξίες που πρεσβεύει η Πλεύση Ελευθερίας, υπογραμμίζοντας ότι «αυτή είναι η δική μας δέσμευση και παρακαταθήκη: να μη διευκολύνουμε καμία προδοσία σε βάρος του λαού».