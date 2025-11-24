Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη» είναι από σήμερα στα βιβλιοπωλεία και ήδη έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις. Στο βιβλίο υπάρχουν φυσικά αναφορές και στον Στέφανο Κασσελάκη και τον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπέθ.

Στο βιβλίο υπάρχει η περιγραφή από τον πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μίας συζήτησης ανάμεσα στην Μπέττυ Μπαζιάνα και τον Τάιλερ Μακμπέθ. Όπως περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας μετά από μία συνάντηση που είχαν οι τέσσερις τους, η σύζυγός του σχολίασε πως ο Στέφανος Κασσελάκης «θα φάει τα μούτρα του», ενώ το ζευγάρι φαίνεται να αγωνιούσε για το πώς θα μεγαλώσουν το παιδί που σκόπευσαν να αποκξτήσουν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Γράφει ο Αλέξης Τσίπρα στην «Ιθάκη» για τη συνάντηση των 4:

«Μου φάνηκε υπερφίαλος. Είχε τη βεβαιότητα ότι σύντομα θα εκλεγεί πρωθυπουργός. Όταν έφυγαν (σ.σ. μαζί με τον Τάιλερ), η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει:

– Αυτός θα φάει τα μούτρα του.

– Γιατί το λες;

– Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδί και η αγωνία του είναι πώς θα το μεγαλώσουν στο Μαξίμου.

– Και τι του απάντησες;

– Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται Τι να απαντήσω.

Τελικά έπεσα έξω στην εκτίμησή μου. Το “ξύλο” δεν το έφαγε τελικά αυτός. Άρχισε να το τρώει ο ΣΥΡΙΖΑ».

H αντίδραση του Τάιλερ Μακμπέθ

Ο Τάιλερ Μπακμπέθ ανέβασε σε στόρι στο Instagram ένα μήνυμα όπου σημειώνει: «Ζητώ με σεβασμό το όνομά μου να μην χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό σχετικό με μάρκετινγκ ή προώθηση σε σχέση με το βιβλίο σας». Μάλιστα, ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη ταγκάρει τον Αλέξη Τσίπρα.