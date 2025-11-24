Από σήμερα, ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική και προσωπική πορεία του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ανοίγει στα βιβλιοπωλεία με την κυκλοφορία του βιβλίου του «Ιθάκη».

Η έκδοση προσέλκυσε ήδη τους πρώτους αναγνώστες, με έναν από αυτούς να δηλώνει ενθουσιασμένος που κατάφερε να αποκτήσει πρώτος το αντίτυπό του έξω από γνωστό βιβλιοπωλείο. Όπως αποκάλυψε, ταξίδεψε αποκλειστικά γι’ αυτή τη στιγμή, θέλοντας να είναι από τους πρώτους που θα διαβάσουν τις σελίδες της νέας αφήγησης του πρώην πρωθυπουργού.

«Από τότε που μάθαμε ότι θα βγάλει βιβλίο, σίγουρα… να μάθουμε τα γεγονότα από μέσα», ανέφερε αρχικά. «Την οπτική του Αλέξη ήδη την ξέρουμε. Ίσως συμπεριφορές άλλων να μάθουμε μέσα από τα μάτια του Αλέξη», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως έφτασε από νωρίς στο σημείο.

«Έφυγα από το πατρικό μου στα Τρίκαλα για να είμαι σήμερα πρωί-πρωί εδώ πέρα να το πάρω», είπε ο αγοραστής, εξηγώντας πως βρέθηκε στο βιβλιοπωλείο από τις 07:30 το πρωί.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του βιβλίου, εξέφρασε την επιθυμία του να μάθει τις παρασκηνιακές στιγμές που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας. «Το βράδυ των πολιτικών αρχηγών που έκλεισαν τα μικρόφωνα, εκεί το τι ειπώθηκε θα ήθελα να μάθω», είπε.

Σχολιάζοντας τους επικριτές του πρώην πρωθυπουργού, τόνισε ότι «αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο τώρα στον Αλέξη δεν είναι σε θέση να κουνάνε δάχτυλο και δεν είναι άμοιροι ευθυνών».

Καταλήγοντας, εξέφρασε την «περηφάνια» και τη «χαρά» του για τον Αλέξη Τσίπρα. «Του εύχομαι όλα τα καλά, καλοτάξιδο και πάλι πρωθυπουργός. Το ιδανικό, να ξαναδημιουργήσουν πάλι την παρέα που είχαν και να ξανακυβερνήσουν την Ελλάδα».