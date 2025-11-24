«Λέει ότι κάνει αυτοκριτική, τελικά τι κάνει; Φορτώνει σε ό,τι αριστερό, πράγματα που ήταν δική του επιλογή ως πρωθυπουργός», ανέφερε ο Άρης Πορτοσάλτε σχετικά με το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που κυκλοφορεί σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, για πρώτη φορά.

Ο ίδιος μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε: «(…) Αυτά τα κάνει ως πρωθυπουργός έχοντας μαζί του και τον Πάνο Καμμένο για συνέταιρο. Τα υπόλοιπα τα φορτώνει σε άλλους. Για τη Novartis δεν ήξερε, του είπε ο Παπαγγελόπουλος, για τον νόμο 130 ήταν κάπου αλλού, είχε φύγει από την Ελλάδα; Όταν ο 130 έκλεινε τους ενδιαφερόμενους μέσα στη γραμματεία τρεις μέρες, πήγαιναν με τα βαλιτσάκια και τις πιζαμούλες τους να κοιμηθούν το βράδυ εκεί, ο Τσίπρας που ήταν; Και δεν έχω πάει ακόμα στο Μάτι, το αφήνω για τον επίλογο».

«Εγώ ένα πράγματα προσπαθώ να καταλάβω: τελικά ο Αλέξης Τσίπρας τι πολιτικός είναι; Είναι ένας πολιτικός που είπε ηθελημένα όλα αυτά που ήθελε να ακούσει η κοινωνία; Γιατί εδώ θίγει και την κοινωνία βέβαια, αλλά και η κοινωνία έχει τις ευθύνες της, προφανώς, όταν ψηφίζεις έχεις ευθύνη. Όταν έλεγε ότι θα διαγράψει το χρέος, ότι θα σκίσει τα μνημόνια… ήταν ένας πολιτικός που είχε μέσα του τον τυχοδιωκτισμό, να πάει να κάνει τα τυχοδιωκτικά του πράγματα, ξέροντας ότι οδεύει στην καταστροφή και χρησιμοποιώντας και το δημοψήφισμα;».

«Ή είναι τυχοδιώκτης ή ένας αφελής με παιδική πολιτική σκέψη, ικανός για ένα καφενείο, ωραίος άνθρωπος από ό,τι καταλαβαίνω, εγώ δεν τον έχω κάνει παρέα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι ένας απλός άνθρωπος ο οποίος για να κάτσεις στο καφενείο θα είναι πάρα πολύ καλός στην παρέα, γι’ αυτό είναι καλός, είναι ωραίος, καμία αντίρρηση και το λέω ανθρώπινα, δεν ειρωνεύομαι. Αλλά ταυτόχρονα είναι και αφελής. Ένας αφελής ο οποίος λέει “κάνε με πρωθυπουργό για ένα 24ωρο και στα έλυσα όλα”, είναι τέτοιος τύπος λοιπόν», συμπλήρωσε ο Άρης Πορτοσάλτε.

«Όταν ψηφίζεις έχεις ευθύνη, τελεία. Δεν υπάρχει καμία απόφαση χωρίς ευθύνη».

«Είναι rebranding το ότι κατηγορεί τους άλλους, χωρίς στο τέλος να πει μία συγγνώμη;»

Στη συνέχεια, όπως είπε ο ίδιος: «Τι rebranding κάνει; Σε τι πράγμα; Είναι rebranding το ότι κατηγορεί τους άλλους, χωρίς στο τέλος να πει μία συγγνώμη;».

Αναφορικά με την τραγωδία στο Μάτι ο Αλέξης Τσίπρας γράφει στο βιβλίο σε κάποιο σημείο: «Η τραγωδία στο Μάτι ήταν προσωπική συντριβή, η πιο σκοτεινή δοκιμασία της κυβέρνησης. Στο κέντρο επιχειρήσεων κανείς δεν φαινόταν να είχε ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη εικόνα», με τον Άρη Πορτοσάλτε να σχολιάζει σχετικά: «Εμείς πώς είχαμε; Εμείς 21:30 το βράδυ είχαμε όλοι “ζωντανό” πρόγραμμα. Γιατί στις 21:30 το βράδυ είχαμε πληροφορίες από το ΕΚΑΒ ότι “αναζητούνται πολλές δεκάδες σακούλες”, μην πω παρακάτω… έλεγαν οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ. Τι ήμασταν εμείς; Ακόμη και τώρα αυτός ή ο τυχοδιώκτης ή ο αφελής θέλει να κάνει rebranding, να επανέλθει στην πολιτική ζωή και να ζητήσει ξανά ψήφο».

«Είναι δυνατόν να λέει “δεν ήξερα”; Και να κάνει εκείνο το καραγκιοζιλίκι για το τι ώρα θα πετάξουν αύριο τα αεροπλάνα, όταν η φωτιά είχε σβήσει και οι άνθρωποι ήταν στην παραλία; Ξέρετε τι του είπε εχθές στην επιστολή η κυρία (σ.σ. επιζήσασα από την τραγωδία στο Μάτι); Είπε: “Το Μάτι δεν είναι μυθιστόρημα. Το Μάτι είναι ιστορία, είναι αποδείξεις. Το 112 που ήταν, γιατί δεν προλάβατε να το εφαρμόσετε;”», συμπλήρωσε.