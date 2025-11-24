Το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα που κυκλοφορεί σήμερα από τις εκδόσεις Gutenberg ανοίγει ξανά μια συζήτηση που η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι δεν πρέπει να ξεχνιέται. Όχι από κομματική εμμονή, αλλά επειδή η τετραετία 2015-2019 παραμένει, για την Κεντροδεξιά, μια περίοδος με βαθύ αρνητικό αποτύπωμα – οικονομικό, θεσμικό, ευρωπαϊκό. Το βιβλίο αυτό, ανεξάρτητα από τη δική του πρόθεση, λειτουργεί σαν υπενθύμιση ενός χρόνου στον οποίο η χώρα κλονίστηκε και από τον οποίο, όπως βλέπει η ΝΔ, εξακολουθούν να υπάρχουν συνέπειες.

Η προσέγγιση του πρώην πρωθυπουργού αναδεικνύει την ένταση, την ανατροπή και την πολιτική υπερβολή της εποχής. Για το κυβερνών κόμμα, όμως, η ουσία αυτής της περιόδου δεν βρίσκεται μόνο στις αφηγήσεις και τις εικόνες, αλλά σε κάτι πιο ψυχρό – και στο Μέγαρο Μαξίμου φροντίζουν να το τονίζουν με κάθε ευκαιρία. Στις επιπτώσεις που είχε η διακυβέρνηση Τσίπρα στην οικονομική σταθερότητα, στη θεσμική συνέχεια και στην αξιοπιστία της Ελλάδας.

Το βιβλίο, όπου περιγράφονται παρασκηνιακά περιστατικά, δίνει την εντύπωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να ισορροπήσει ανάμεσα σε ιδεολογικές δεσμεύσεις και κυβερνητικές ανάγκες. Η ΝΔ, όμως, το διαβάζει διαφορετικά – και είναι λογικό. Βλέπει έναν πρωθυπουργό που ανέλαβε εξουσία χωρίς σχέδιο, χωρίς προετοιμασία και με μια αίσθηση ότι η πολιτική πραγματικότητα θα υποχωρούσε μπροστά στη ρητορική.

Από το 2015 και μετά, η ΝΔ υποστηρίζει σταθερά ότι η χώρα πλήρωσε με δισεκατομμύρια εκείνη την περίοδο «δοκιμών». Η συζήτηση δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι και σύγκρουση κοσμοθεωριών. Η Κεντροδεξιά θεωρεί ότι το κράτος πρέπει να λειτουργεί με συνέχεια και σταθερότητα όχι με αιφνιδιασμούς, δοκιμές, ρίσκα και πειραματισμούς σε συνθήκες κρίσης.

Η κορύφωση μιας θεσμικής περιπέτειας

Το βιβλίο αφιερώνει σελίδες στο δημοψήφισμα του 2015. Η αφήγηση παρουσιάζει τις δραματικές διαβουλεύσεις, τα διλήμματα, τις αντιφάσεις. Από τη σκοπιά της ΝΔ, όμως, η εικόνα είναι πολύ πιο ξεκάθαρη. Το δημοψήφισμα υπήρξε η κορύφωση της περιόδου θεσμικής περιπέτειας.

Η ΝΔ υποστηρίζει ότι η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να στήσει ένα δημοψήφισμα ενάντια στο ίδιο το κείμενο της διαπραγμάτευσης, να το ερμηνεύσει κατά το δοκούν και τελικά να ανατρέψει το αποτέλεσμά του, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αντιφάσεις στην πολιτική ιστορία της Μεταπολίτευσης. Για τη Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν απλώς ένα λάθος. Ήταν μια στιγμή που έπληξε την αξιοπιστία της χώρας διεθνώς. Και χρειάστηκαν χρόνια, ώστε να επανέλθει η ισορροπία.

Το βιβλίο, δίνοντας λεπτομέρειες, τονίζει τη δραματικότητα της στιγμής. Αλλά από τη σκοπιά της κυβέρνησης, η ουσία δεν είναι η δραματικότητα. Είναι το αποτέλεσμα. Κεφαλαιακοί έλεγχοι, πτώση της εμπιστοσύνης, κίνδυνος Grexit. Στην κεντροδεξιά ανάγνωση, εκεί δεν κρίνεται μόνο ο Τσίπρας. Κρίνεται όλη η λογική διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, μια λογική που, όπως υποστηρίζει η ΝΔ, προτίμησε το πολιτικό θέαμα από την ευθύνη.

Το βιβλίο αναλύει την πορεία προς το τρίτο μνημόνιο. Η ΝΔ θεωρεί ότι το τρίτο μνημόνιο ήταν 100% προϊόν της διακυβέρνησης Τσίπρα. Η επιχειρηματολογία της είναι σταθερή. Τα πρώτα δύο μνημόνια είχαν, όπως και να το δει κανείς, σταθεροποιήσει μια πορεία και το 2014 η χώρα ήταν κοντά στην έξοδο από το πρόγραμμα.

Η κυβέρνηση επενδύει στο βιβλίο

Ο πρώην πρωθυπουργός και συγγραφέας της έκδοσης παρουσιάζει τις διαπραγματεύσεις ως σύγκρουση πολιτικών κατευθύνσεων. Η ΝΔ, όμως, το βλέπει ως αποτέλεσμα έλλειψης σχεδίου. Με μια πιο κυνική και ρεαλιστική διατύπωση. Το τρίτο μνημόνιο δεν ήταν αναπόφευκτο, ήταν αποτέλεσμα λάθος επιλογών, λάθος προσώπων, λάθος προτεραιοτήτων.

Η ΝΔ επιμένει ότι η περίοδος ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια εποχή όπου η κυβέρνηση επικεντρώθηκε όχι στην ανάπτυξη, αλλά στην πολιτική επιβίωση. Η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, η έλλειψη μεταρρυθμίσεων, οι αποσπασματικές παροχές, όλα αυτά διαβάζονται ως σημάδια κυβέρνησης που δεν είχε πια το πολιτικό θάρρος να συγκρουστεί με το ίδιο της το παρελθόν.

Το βιβλίο υπογραμμίζει τις προσπάθειες στα κοινωνικά επιδόματα και στις ρυθμίσεις χρέους. Η ΝΔ, όμως, τονίζει ότι αυτά δεν αποτελούν μεταρρύθμιση, αλλά διαχείριση και μάλιστα συχνά με τρόπο που ενίσχυε την κρατική εξάρτηση, αντί να ενισχύει την παραγωγική οικονομία.

Η ΝΔ βλέπει ότι η πολιτική κληρονομιά του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια περίοδος που πρέπει να μελετηθεί, ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη της. Επενδύει στην κυκλοφορία του βιβλίου για να αποδημήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Η άνοδος και η πτώση, οι υπερβολές, τα λάθη και οι ταλαντεύσεις της εποχής 2015-2019 δεν είναι ιστορίες για αρχειακή χρήση. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε η ανάγκη για σταθερότητα, μετριοπάθεια και θεσμική συνέχεια που προβάλλει η σημερινή Κεντροδεξιά.