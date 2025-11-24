Ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε σε όσα έγραψε για το πρόσωπό του ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη».

«Σήμερα, ενώ η “Πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Πρόοδο” μαζί με το “Institute of European Democrats” και τον Οργανισμό “Γίνε Άνθρωπος” το απόγευμα διοργανώνει μια μεγάλη ανοικτή εκδήλωση αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών, οφείλω να απαντήσω σε ένα αυτοαναφορικό πόνημα-πληντύριο. Την “Ιθάκη” του προκατόχου μου στον ΣΥΡΙΖΑ που θα καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding του», είπε σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Έπειτα κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού», με αφορμή τον διάλογο του Τάιλερ Μακμπέθ και της Μπέτυ Μπαζιάνα.

«Σε ένα κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού, ο Αλέξης υποστηρίζει ότι ο σύζυγός μου Τάιλερ ρώτησε τη σύζυγό του Μπέτυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου. Προφανώς, τα αγγλικά της Μπέτυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς ο Τάιλερ τη ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά, όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου», ανέφερε στο βίντεο.

Επίσης, μεταξύ άλλων, είπε: «Στεναχωριέται ο Αλέξης που μετά την εκλογή μου στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπόρεσαν να μου μάθουν “τα βασικά”. Ευτυχώς. Αν είχα μάθει τα “βασικά” τους, θα ήμουν κι εγώ σαν αυτούς. Πολιτικός της ίντριγκας και της τάβλας».