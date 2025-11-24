Αναφορά στην «Ιθάκη», το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, έκανε η Le Monde, λίγο καιρό μετά τη συνέντευξη που της είχε δώσει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Δέκα χρόνια μετά την ελληνική κρίση που συγκλόνισε την Ευρώπη, ο αριστερός ταραξίας που έγινε ο νεότερος πρωθυπουργός της Ελλάδας σε ηλικία 40 ετών, επιστρέφει σε αυτό το ακόμη τραυματικό για την ελληνική κοινωνία επεισόδιο με το βιβλίο του “Ιθάκη”, 730 σελίδων. Το βιβλίο, που εκδόθηκε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου από τον αθηναϊκό εκδοτικό οίκο Gutenberg, αποτελεί ήδη αντικείμενο δικαστικής διαμάχης σχετικά με τη διαρροή μη εξουσιοδοτημένων αποσπασμάτων και αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή, η οποία παρακολουθεί με προσοχή τις επόμενες κινήσεις του κ. Τσίπρα, καθώς, όπως γράφει ο ίδιος, “η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα”», σημείωσε το γαλλικό δημοσίευμα.

Η Le Monde περιγράφει τα κεφάλαια του βιβλίου και έγραψε ότι «από το καλοκαίρι του 2023 και την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές, το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται σε κρίση, η οποία κορυφώθηκε με διάσπαση. Έκτοτε, ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει μόνο το 5% των ψήφων και έχει χάσει την ιδιότητά του ως το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ. Ενώ ορισμένοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη εκφράσει την υποστήριξή τους για μια προοδευτική συμμαχία με ένα πιθανό κόμμα που θα δημιουργήσει ο Τσίπρας τους επόμενους μήνες, άλλοι εξακολουθούν να αντιτίθενται σε αυτή την προοπτική. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Τσίπρα, Ευκλείδης Τσακαλώτος, πιστεύει ότι ο Τσίπρας, “προσπαθώντας να ευχαριστήσει τους πάντες, δεν πείθει κανέναν”. Όσο για τον ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, έχει κατηγορήσει τον αντίπαλό του ότι “ενορχήστρωσε τη διάλυση του κόμματός του στο παρασκήνιο”.

Επίσης, παραθέτοντας την άποψη του διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πολιτικού επιστήμονα, Μάνου Παπάζογλου, γράφει: «Η αποχώρησή του στις αρχές Οκτωβρίου από το Κοινοβούλιο, όπου εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό το βιβλίο υποδηλώνουν ότι θέλει να επιστρέψει και να δημιουργήσει το δικό του κόμμα για τις επόμενες εκλογές. Ο Τσίπρας δεν έχει κομματική δομή και η αριστερά είναι σε διάλυση, βαθιά διχασμένη».

«Αλλά το πραγματικό ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι: μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός ηγέτης της αντιπολίτευσης εναντίον του πρωθυπουργού Μητσοτάκη; Είναι απίθανο… Έχει έρθει η ώρα για περισσότερο ριζοσπαστισμό, όπως παντού στην Ευρώπη. Στην κεντροαριστερά, έναν χώρο που ήδη καταλαμβάνεται από το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο ελιγμών», λέει ο Παπάζογλου στην Le Monde.