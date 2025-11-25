Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της ΒΙΠΕ, όταν δύο νταλίκες συγκρούστηκαν μετωπικά.

Από τη σύγκρουση ένας οδηγός εγκλωβίστηκε και να τραυματίστηκε, ενώ τα δύο μεγάλα οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Η Πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στον απεγκλωβισμό του, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας, ενώ οι Aρχές διερευνούν τα αίτια της σοβαρής σύγκρουσης, σύμφωνα με το flamis.gr.