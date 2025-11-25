Ο χρυσός ολυμπιονίκης της κωπηλασίας, Στέφανος Ντούσκος, μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για την καθημερινότητά του, τις σκληρές προπονήσεις και για τις θυσίες που έχει κάνει για να πετύχει στους στόχους του.

Όπως είπε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε φτάσει στο σημείο να τρώει παγάκια για να διατηρήσει τα κιλά του. «Στους Ολυμπιακούς του Ρίο το 2016, έπρεπε να διατηρήσω το βάρος μου στα 70 κιλά. Ζοριζόμουν πολύ, είχα 3% λίπος, δεν μπορούσα να χάσω κάτι άλλο, ούτε να πιω νερό μπορούσα. Έτρωγα μία μπάρα την ημέρα. Για να ξεγελάσω την πείνα μου, έτρωγα παγάκια και τσίχλες», αποκάλυψε ο Στέφανος Ντούσκος.

«Φέτος πάω για τον δωδέκατο χρόνο στην κωπηλασία. Το “μικρόβιο” της κωπηλασίας μπήκε στα 15 μου χρόνια. Σιγά σιγά με γέμισε πάρα πολύ, το αγάπησα, ήμουν και καλός. Οι γονείς μου πάντα με έβλεπαν ότι ήμουν καλός στον αθλητισμό και όταν είδαν ότι η κλίση μου ήταν προς την κωπηλασία μου έλεγαν να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπάω. Ήταν πάντα δίπλα μου. Ακόμη και με πυρετό, ήμουν παρών στην προπόνηση. Ήμουν αφοσιωμένος σε αυτό. Στερήθηκα κάποια πράγματα, αλλά κέρδισα κάποια άλλα», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Στέφανος Ντούσκος.

«Το χρυσό είναι μοναδικό»

«Να σηκώνεις την Ελλάδα στις πλάτες σου σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση είναι κάτι μοναδικό, κάτι που δεν πίστευα ότι θα μπορέσω να το καταφέρω. Το χρυσό μετάλλιο είναι κάτι μοναδικό, το να ακούς τον Εθνικό ύμνο είναι σπουδαίο. Νιώθω ότι πρέπει για την Ελλάδα να τα δώσεις όλα, γιατί φοράς το εθνόσημο και όλοι οι Έλληνες σε παρακολουθούν, οπότε σου δίνουν δύναμη», σχολίασε ο Στέφανος Ντούσκος.

«Το άθλημα της κωπηλασίας απαιτεί οκτάωρη προπόνηση με την εθνική ομάδα καθημερινά. Γύρω στις 300 μέρες είμαστε εσώκλειστοι εδώ στο Ολυμπιακό κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά. Οπότε φανταστείτε, είμαστε απομονωμένοι απ’ τον κόσμο, σηκωνόμαστε το πρωί, κάνουμε προπόνηση, τρώμε, κοιμόμαστε. Σηκωνόμαστε, κάνουμε προπόνηση ξανά, τρώμε, κοιμόμαστε και έτσι περνάνε οι 300 μέρες του χρόνου. Δηλαδή, όλη μας η ζωή είναι μόνο προπόνηση, φαγητό, ύπνος, προπόνηση, φαγητό, ύπνος. Τα ρεπό μας είναι μόνο Πέμπτη απόγευμα, Κυριακή απόγευμα, πολύ μετρημένα», περιέγραψε επίσης.

«Όταν βρέχει στάζουν τα γυμναστήρια»

Όσο για τις εγκαταστάσεις του κωπηλατοδρομίου στον Σχοινιά, ο Στέφανος Ντούσκος είπε: «Αν ήταν στο χέρι μου θα τις έφτιαχνα από την αρχή. Είναι παρατημένα τόσα χρόνια που πρέπει να φτιαχτούν ξανά από την αρχή. Οι εγκαταστάσεις είναι χαλασμένες τελείως, όταν βρέχει, στάζουν τα γυμναστήρια. Προσπαθούμε να τα μπαλώσουμε. Τα δωμάτια μας μέχρι πρότινος δεν είχαν ούτε τηλεοράσεις, ούτε ψυγεία, air condition. Μας βοηθάνε χορηγοί».

«Με φαντάζομαι με οικογένεια»

Για την γνωριμία με τη σύντροφό του, Ευαγγελία Αναστασιάδου, ο Στέφανος Ντούσκος αποκάλυψε: «Με τη σύντροφό μου γνωριστήκαμε το 2020 εδώ, στο κωπηλατοδρόμιο. Βοηθάει το ότι είμαστε εδώ μαζί, γιατί ο ένας στηρίζει τον άλλο. Στο μέλλον με φαντάζομαι με οικογένεια και παιδιά. Παράλληλα θα ήθελα να γίνω και προπονητής για να μεταλαμπαδεύσω στα παιδιά αυτά που ξέρω».