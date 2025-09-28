Ο Στέφανος Ντούσκος χάρισε άλλη μία χρυσή στιγμή στον ελληνικό αθλητισμό και την κωπηλασία, επιτυχγάνοντας έναν άθλο εφάμιλλο με αυτόν που είχε πετύχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο 28χρονος πρωταθλητής της κωπηλασίας θριάμβευσε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης, κατακτώντας την κορυφή του βάθρου και προσθέτοντας στη συλλογή του το μοναδικό μετάλλιο που έλειπε μέχρι σήμερα.

«Η κούρσα πήγε ρολόι. Είναι απίστευτο. Ήθελα πολύ αυτό το μετάλλιο, έβαλα όλη μου την ψυχή για να το κατακτήσω», ήταν τα πρώτα λόγια του Έλληνα πρωταθλητή μετά τη χρυσή κούρσα.

Μητσοτάκης: Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά!

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ, συνεχάρη τον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη. Ο κ.Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, «που σήκωσε την Ελλάδα ψηλά».

Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε στην ανάρτηση του: «Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη, γεμίζοντάς μας περηφάνια. Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά!»