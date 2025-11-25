Ένα «αφοσιωμένο» ηλικιωμένο ζευγάρι έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από γκρεμό κοντά σε δημοφιλές σημείο στο Γουίτμπι, μετά τη διάγνωση καρκίνου στα οστά για τον έναν από τους δύο, όπως ακούστηκε στη δικαστική έρευνα. Ο Ντέιβιντ και η Σούζαν Τζέφκοκ είχαν αποστείλει επιστολή στον δικηγόρο τους, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή τους να τερματίσουν τη ζωή τους, προτού εντοπιστούν κοντά στο Αβαείο του Γουίτμπι.

Ο Ντέιβιντ, 80 ετών, και η Σούζαν, 74 ετών, παντρεμένοι για 52 χρόνια, είχαν μετακομίσει στη βορειοανατολική παραθαλάσσια πόλη μετά τη συνταξιοδότησή τους. Ο ανιψιός τους, Κέβιν Σέφερντ, ανέφερε πως ο θείος του έπασχε από καρκίνο στα οστά και πιθανότατα αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του λόγω του πόνου. «Σοκαρίστηκα όταν άκουσα για τον θάνατό τους και υπό αυτές τις συνθήκες. Μπορώ μόνο να συμπεράνω ότι υπέφερε τόσο πολύ, που δεν ήθελε να συνεχίσει να επιδεινώνεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κέβιν πρόσθεσε πως «αν και ήταν νεότερη, η Σούζαν επέλεξε να ακολουθήσει τον Ντέιβιντ», τονίζοντας ότι αυτό δείχνει τη βαθιά αφοσίωσή τους. Κατά την ακροαματική διαδικασία στο Νόρθαλερτον, ακούστηκε πως ο Ντέιβιντ ήταν «ένας υπέροχος άνθρωπος που έζησε μια καλή ζωή» στο Σέφιλντ, προτού μετακομίσει στην Αυστραλία. Με την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρώην οδηγός ταξί παντρεύτηκε «την αγάπη της ζωής του», τη Σούζαν.

Το ζευγάρι επέλεξε να μην αποκτήσει παιδιά και να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με τη Sun. Μοιράζονταν παρόμοια ενδιαφέροντα, απολαμβάνοντας επισκέψεις σε παμπ και λέσχες, καθώς και κρουαζιέρες. Αν και πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στο Σέφιλντ, πάντα ονειρεύονταν να συνταξιοδοτηθούν σε μια παραθαλάσσια πόλη. Τελικά, μετακόμισαν στο Γουίτμπι, έναν από τους αγαπημένους τους προορισμούς, ζώντας σε διαμέρισμα πάνω από το λιμάνι, όπου «λάτρευαν να μένουν».

Στις 30 Ιουλίου, σύμφωνα με τον αστυνομικό, Τζέιμς Τέρνερ, πολίτης εντόπισε ένα κινητό τηλέφωνο και ένα μπουφάν στην κορυφή ενός γκρεμού. Λίγο αργότερα, τα άψυχα σώματα του ζευγαριού βρέθηκαν στα βράχια από κάτω, με τον θάνατό τους να διαπιστώνεται επιτόπου. Ως αιτία θανάτου αναφέρθηκαν πολλαπλές τραυματικές κακώσεις.

Σε δήλωσή του, ο επιθεωρητής, Ντετέκτιβ Τζένκινσον, από την αστυνομία στο Βόρειο Γιορκσάιρ, ανέφερε πως είναι πιθανό ο Ντέιβιντ να πήδηξε πρώτος και η Σούζαν «ίσως δίστασε πριν τον ακολουθήσει». Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι ο Ντέιβιντ είχε επισκεφθεί τρεις φορές τα επείγοντα μέσα στη χρονιά, λόγω έντονων πονοκεφάλων και δύσπνοιας. Η αστυνομική έρευνα κατέληξε ότι η υγεία του είχε επιδεινωθεί και ότι το ζευγάρι είχε αποστείλει την επιστολή στον δικηγόρο τους.

Ο ανώτερος ιατροδικαστής στο Βόρειο Γιορκσάιρ, Τζόναθαν Λιτς, ανέφερε ότι το ζευγάρι δεν είχε ιστορικό ψυχικών προβλημάτων, αλλά ο Ντέιβιντ αντιμετώπιζε θέματα υγείας. Κατέγραψε ως αιτία θανάτου την αυτοκτονία και για τους δύο.