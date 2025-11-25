Η Ελλάδα απαγόρευσε στον Αλβανό δημοσιογράφο Αρτάν Χότζα να εισέλθει στη χώρα, καθώς θεωρείται «απειλή για την εσωτερική ασφάλεια», αλλά και τη «δημόσια τάξη».

Ο Χότζα επιχείρησε να εισέλθει στη χώρα από τον μεθοριακό σταθμό της Κακαβιάς, όταν κατά τον έλεγχο οι ελληνικές αρχές τον ενημέρωσαν ότι του επιβάλλεται ισόβια απαγόρευση εισόδου, καθώς θεωρείται «απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια».

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο Αρτάν Χότζα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές υπηρεσίες λόγω των ακραίων εθνικιστικών του τοποθετήσεων και της συστηματικής προώθησης της ιδέας της «Μεγάλης Αλβανίας».

Χαρακτηριστικό περιστατικό υπήρξε η επίσκεψή του στην Κόνιτσα, όταν είχε διαμαρτυρηθεί δημόσια για την απουσία αλβανικής σημαίας

Τι αναφέρει το έγγραφο των ελληνικών αρχών

Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που παραδόθηκε στον δημοσιογράφο και φέρει τη σφραγίδα των συνοριακών αρχών της Κακαβιάς, ο λόγος της απαγόρευσης είναι ότι «απειλεί την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ ή κράτους-μέλους». Δεν παρατίθενται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το βίντεο της άρνησης εισόδου μεταδόθηκε από το αλβανικό Top Channel.

Αντίδραση από την Ένωση Αλβανών Δημοσιογράφων

Έντονη ήταν η αντίδραση της Ένωσης Αλβανών Δημοσιογράφων (UGSH), η οποία κάνει λόγο για «ακραίο μέτρο» και υποστηρίζει ότι η Ελλάδα έχει αυξήσει «παράλογα» τα μέτρα απαγόρευσης σε βάρος Αλβανών δημοσιογράφων.

Η UGSH αναφέρει ότι αντίστοιχες απαγορεύσεις έχουν επιβληθεί στο παρελθόν στους δημοσιογράφους Marin Mema και Enrik Mehmeti, ενώ άλλοι δημοσιογράφοι έχουν προσαχθεί ή καθυστερηθεί σε σύνορα και αεροδρόμια «χωρίς σαφή αιτιολόγηση».

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση υποστηρίζει ακόμη ότι «κύκλοι πολιτικού και εθνικιστικού εξτρεμισμού στην Ελλάδα επηρεάζουν τις υπηρεσίες ασφαλείας» και ζητά την παρέμβαση του αλβανικού Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών, καθώς και διεθνών οργανισμών ελευθερίας του Τύπου.

Η Αθήνα έχει επανειλημμένα εκφράσει προβληματισμό για περιπτώσεις δημοσιογράφων που εμπλέκονται σε εθνικιστικές ρητορικές ή πρακτικές που θεωρούνται υπονομευτικές για τη δημόσια ασφάλεια.