Μια καινοτόμος startup στο Σαν Φρανσίσκο εισάγει μια νέα προσέγγιση στην παραγωγή μπύρας, σερβίροντας κρύα ποτά από ανακυκλωμένο νερό ντους και πλυντηρίου.

Η Epic Cleantec, εταιρεία καθαρής τεχνολογίας που ειδικεύεται στην επεξεργασία νερού στον χώρο χρήσης, παρουσίασε δύο μπύρες φτιαγμένες από ανακυκλωμένο γκρίζο νερό, όπως αναφέρει η San Francisco Business Times.

Η σειρά περιλαμβάνει την “Shower Hour IPA”, μια δροσερή και ζουμερή εκδοχή της κλασικής IPA, και την “Laundry Club Kölsch”, μια ελαφριά, απαλής γεύσης χρυσή ale. Και οι δύο παρασκευάζονται με νερό που συλλέγεται από οικιστικά κτίρια και καθαρίζεται μέχρι να γίνει, όπως ισχυρίζεται η εταιρεία, «καλύτερο από το νερό βρύσης στις περισσότερες πόλεις της Αμερικής».

«Αυτές οι μπύρες δεν είναι απλώς ένα τρικ. Παρασκευάζονται με σκοπό, χρησιμοποιώντας υπερ-καθαρό ανακυκλωμένο νερό και ποιοτικά, βιώσιμα συστατικά», ανέφερε η εταιρεία στο κανάλι της στο YouTube.

Ο βασικός τομέας δραστηριότητας της Epic αφορά την εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων καθαρισμού νερού σε μεγάλα εμπορικά κτίρια — μεταξύ άλλων και στον Salesforce Tower — αλλά η startup στοιχηματίζει ότι η μπύρα της θα συμβάλει στην αλλαγή της κοινής αντίληψης για την κατανάλωση ανακυκλωμένου νερού.

Η Epic σχεδιάζει να παρασκευάσει 250.000 κουτάκια μπύρας το επόμενο έτος, σύμφωνα με τη Business Times.

Σε συνεργασία με την Devil’s Canyon Brewing Company στο San Carlos, η εταιρεία προετοιμάζει χιλιάδες κουτάκια για εμπορική διάθεση. Οι μπύρες είναι ήδη διαθέσιμες online και σύντομα θα βρίσκονται στα ράφια καταστημάτων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.