Πρόβλημα με την υγεία του αντιμετώπισε ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης και όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή του στο Facebook, παρέμεινε για 50 ημέρες στο νοσοκομείο, «ακίνητος σε ένα κρεβάτι».

Σε όσους τον ρώτησαν για την κατάσταση της υγείας του, απάντησε χαρακτηριστικά: «προσωπικά δεδομένα, ποτέ δεν ρωτάμε».

Στην ίδια ανάρτηση εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το «έμπειρο και φιλότιμο» ιατρικό προσωπικό, ενώ σημείωσε πως «ο Άδωνις κάτι έκανε, ούτε κουνούπι δε πέταγε».

Τέλος, ανέφερε ότι τα πρώτα μάτια που τον κοίταγαν με στοργή όταν ξύπνησε ήταν του ανθρώπου σύμβολο για εκείνον, του καθηγητή Βαρώτσου.

Διαβάστε ολόκληρη την ανάρτηση:

«Αν και ακόμη δεν έχω συνέλθει προσπαθώ να καλύψω το καινό των αναρτήσεων μου… Πολλές τις είχα ανεβάσει στο φβ αλλά λόγω της κατάστασης μου δεν τα κατάφερα.

Έλειψα περίπου 50 ημέρες στο νοσοκομείο ακίνητος σε ένα κρεβάτι και ξέφευγα ξεφυλλίζοντας το μεγάλο ημερολόγιο με τις αναμνήσεις μου.

Πάντως ο Άδωνης κάτι έκανε. Τόσες ημέρες ακίνητος θα είχα γεμίσει ψήρες. Ούτε κουνούπι δε πέταγε.

Ωφειλω να πω ένα εύγε για το έμπειρο και φιλότιμο ιατρικό προσωπικό που αντιμετώπιζαν κάθε ασθενή προσωπικά σαν δικό τους άνθρωπο.

Τα πρώτα μάτια που με κοίταγαν με στοργή όταν ξύπνησα ήταν του ανθρώπου σύμβολο για μένα του καθηγητή Βαρώτσου».