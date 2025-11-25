Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έκρινε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου ότι όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ οφείλουν να αναγνωρίζουν τους γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου που έχουν συνάψει σε άλλο κράτος μέλος, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Ευρώπη.

Η απόφαση ήρθε μετά την υπόθεση δύο Πολωνών πολιτών, των οποίων ο γάμος στη Γερμανία είχε αρνηθεί να αναγνωριστεί από τις πολωνικές αρχές.

Η άρνηση αυτή «είναι αντίθετη με το Δίκαιο της ΕΕ» επειδή «αποτελεί εμπόδιο στην ελευθερία των εν λόγω πολιτών να μετακινούνται από τη μία χώρα στην άλλη, απολαμβάνοντας τα δικαιώματά τους που έχουν αποκτήσει εντός της Ένωσης».

«Παραβιάζει αυτή την ελευθερία, καθώς και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής», αποφάνθηκε το ΔΕΕ.

«Επομένως, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αναγνωρίζουν, για τους σκοπούς της άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται από το δίκαιο της ΕΕ, την οικογενειακή κατάσταση που έχει αποκτηθεί νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος», πρόσθεσε η απόφαση.

Το δικαστήριο διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η Πολωνία δεν υποχρεούται να εντάξει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στο εθνικό της δίκαιο.