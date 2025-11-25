Νέα κοινή έξοδο πραγματοποίησαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Διαμαντή Καραναστάση, αυτή τη φορά για ψάρι στον Πειραιά.

Οι δύο τους βρέθηκαν στο «Υπερωκυάνειον» με τον παραιτηθέντα βουλευτή να ανεβάζει ιστορία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και τη Ζωή Κωνσταντοπουλου να κάνει repost.

Σημειώνεται ότι προ ημερών ο Διαμαντής Καραναστάσης και η κ. Κωνσταντοπουλου είχαν πραγματοποιήσει έξοδο σε κλαμπ όπου και διασκέδασαν.

Η νέα τους έξοδος έρχεται λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του κ. Καραναστάση από βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, δημοσιεύοντας μία ανάρτηση με αιχμές, ωστόσο στην επιστολή του είχε αφιερώσει μια ιδιαίτερα θερμή αναφορά στην κυρία Κωνσταντοπούλου. «Αυτό το μοναδικό πολιτικό θηρίο, αυτό το πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια, αυτή τη σπάνια γυναίκα, που φτιάξαμε μαζί Πυρηνικές Εκρήξεις, με τα ξύλινα σπαθιά μας, που δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας. Της αξίζουν τόσα πολλά, πολλές περισσότερες νίκες» τόνισε χαρακτηριστικά.