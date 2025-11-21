Μια νέα δημόσια τοποθέτηση έκανε αργά το βράδυ της Πέμπτης ο Διαμαντής Καραναστάσης, επανερχόμενος στο ζήτημα της αιφνιδιαστικής αποχώρησής του από τη Βουλή, την ώρα που συνεχίζονται οι πυκνές αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου για το πρόσωπό του.

Ο πρώην βουλευτής επέλεξε να απαντήσει μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, επιμένοντας ότι η επιλογή του να παραιτηθεί ήταν θέμα αξιών και ηθικής στάσης, ενώ περιέγραψε και τις αντιδράσεις που δέχεται από την κοινωνία μετά την ανακοίνωση της απόφασής του.

Στην ανάρτησή του, ο Διαμαντής Καραναστάσης χρησιμοποιεί τη φράση «και πολύ κάθισα» για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιλαμβάνεται την απόσυρσή του από την κοινοβουλευτική του θέση, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «εγώ μένω περήφανα με τους συμπολίτες μου, που μου φωνάζουν μπράβο στο δρόμο από χτες». Τονίζει επίσης ότι «μέσα σε μια κοινωνία που δεν παραιτείται ποτέ κανείς… προσπαθούν να χτυπήσουν με κάθε τρόπο αυτόν που παραιτήθηκε από τα αξιώματα και όλα τα προνόμια, για τις αξίες του», αφήνοντας σαφείς αιχμές για όσους τον επικρίνουν.

Στο κείμενο που ανάρτησε αναφέρει:

«Σε μια κοινωνία που την έχουν βουτήξει στην τοξικότητα και στο ψέμα… μέσα σε μια κοινωνία που δεν παραιτείται ποτέ κανείς… προσπαθούν να χτυπήσουν με κάθε τρόπο αυτόν που παραιτήθηκε από τα αξιώματα και όλα τα προνόμια, για τις αξίες του. Αυτές είναι οι “μύγες”, που βρίσκονται παντού. Που δε βλέπουν τη γενναιότητα γιατί δεν ξέρουν τη λέξη». Ο Καραναστάσης συνεχίζει σημειώνοντας: «Εγώ μένω περήφανα με τους συμπολίτες μου, που μου φωνάζουν μπράβο στο δρόμο από χτες. Μένω με όλους μας. Και με τον κύριο που μου είπε πριν λίγο: “και πολύ έκατσες Διαμαντή…” Αυτό ακριβώς… και πολύ κάθισα».