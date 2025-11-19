Με μια εκτενή και ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στο Facebook η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επανήλθε το βράδυ στο ζήτημα της παραίτησης του Διαμαντή Καραναστάση από τη θέση του βουλευτή, επαινώντας τον για ακόμη μία φορά – όπως είχε πράξει λίγες ώρες νωρίτερα και στους διαδρόμους της Βουλής.

Με ιδιαίτερα θερμούς τόνους, η κ. Κωνσταντοπούλου παρουσιάζει τον Διαμαντή Καραναστάση ως το πρόσωπο που καθοδήγησε κάθε επικοινωνιακή προσπάθεια του κόμματος. «Την Πλεύση Ελευθερίας ο Διαμαντής την έβαλε στη Βουλή, συλλαμβάνοντας μια πρωτοποριακή καμπάνια που φώτισε τη δράση μας, την ώρα που δεν μας κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις» σημειώνει, ανάμεσα σε άλλα.

Υπογραμμίζει ακόμη ότι εκείνος ήταν ο άνθρωπος που βρέθηκε στο επίκεντρο από «τις πιο λυσσαλέες, δηλητηριώδεις επιθέσεις, κι ασύλληπτο μίσος», επισημαίνοντας παράλληλα πως είχε επιχειρήσει να τον αποτρέψει από την απόφασή του. Κλείνει την ανάρτηση με τη φράση: «Το ταξίδι, δεν τελειώνει. Η ζωή είναι πέλαγος. Και είναι για τους θαρραλέους, τους αληθινούς, τους καθαρούς. Εσύ έδειξες το δρόμο».

Στο τέλος, βάζει μόνο την υπογραφή «Ζωή».

Δείτε την ανάρτηση της:

«Διαμαντή, ήσουν πάντα στην πρωτοπορία. Πάντα ταγμένος στην αλήθεια. Και στη δημιουργία. Ένας ατόφιος καλλιτέχνης, που επί 10 χρόνια σχεδόν καταθέτει την ψυχή του, το μυαλό του, την δημιουργικότητα, τις ιδέες του, την μοναδική του ικανότητα να συλλαμβάνει, να συνθέτει, να σχεδιάζει, σε εμένα, στην Πλεύση μας, για να γίνει αυτό το ατίθασο, ακτινοβόλο, πρωτοποριακό και ρηξικέλευθο κίνημα, που πάντα έκανε τα πράγματα αλλιώς, πάντα φώτιζε πλευρές αθέατες, πάντα έψαχνε το θετικό και το δίκαιο και άνοιγε δρόμους, άνοιγε δρόμους, δρόμους καθαρούς και ξάστερους. Με τόλμη και πίστη και φαντασία. Με ανοιχτωσιά. Με αλήθεια. Με τη σφεντόνα και με το σπαθάκι σου, Διαμαντή, με την καρδιά και με το μοναδικό μυαλό σου.

Έτσι έγινε η Πλεύση Ελευθερίας και έτσι έφτασε ως εδώ.. Χωρίς χρήματα, χρηματοδότες, κρυφές ή φανερές «επιχορηγήσεις», με την αγάπη και την πίστη μας, και με τον Διαμαντή να εμπνέεται, να συλλαμβάνει, να επινοεί τόσα και τόσα, που κανένα στρατηγείο πολιτικού σχεδιασμού και καμμία εταιρία επικοινωνίας δεν μπορεί να συλλάβει.

Από το πρώτο σποτάκι της Πλεύσης Ελευθερίας, με τα 6 Δέλτα να σχηματίζουν ρυθμικά το καραβάκι μας, στα αυτοσχέδια βίντεο στην ταράτσα των σπιτιών και των γραφείων μας, στα καλέσματα στον κόσμο, στις περιοδείες και τις ομιλίες σε όλο τον κόσμο, ο Διαμαντής ήταν πίσω από κάθε βήμα, κάθε λέξη, κάθε τολμηρή κίνηση, αλλά και μπροστά, στο φως.

Εκείνος που έστιβε το μυαλό του για το μήνυμά μας, για να φέρουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, για να φέρουμε την κοινωνία μπροστά και για να αλλάξουμε τον κόσμο, μεαγάπη. Εκείνος που έβγαινε πάντα μπροστά στα δύσκολα, ασπίδα προστασίας και τείχος απέναντι στις επιθέσεις.

Την Πλεύση Ελευθερίας ο Διαμαντής την έβαλε στη Βουλή, συλλαμβάνοντας μια πρωτοποριακή καμπάνια που φώτισε τη δράση μας, την ώρα που δεν μας κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις.

Ο ίδιος έβαλε στο επίκεντρο την αγάπη, στην οποία πιστεύει τόσο απόλυτα και βαθιά. Και ο ίδιος δέχθηκε τις πιο λυσσαλέες, δηλητηριώδεις επιθέσεις, κι ασύλληπτο μίσος, ακριβώς γιατί το Σύστημα κατάλαβε τι αντιπροσωπεύει ο Διαμαντής.

Προσπάθησα να σε μεταπείσω. Και την ίδια ώρα, καταλάβαινα και καταλαβαίνω πόσο σημαντική, υπαρξιακή, είναι η απόφαση ζωής και αρχής που παίρνεις. Έχοντας επί σχεδόν 10 χρόνια προσφέρει όλο σου το είναι, σε δημιουργικότητα, ιδέες, κείμενα, πρωτοπορία.

Έχοντας επί 2,5 χρόνια στη Βουλή συγκροτήσει ένα ξεχωριστό υπόδειγμα βουλευτή, με αστείρευτη έμπνευση, δημιουργία, θέληση. Υπόδειγμα-παράδειγμα, απέναντι στη λάσπη,την τοξικότητα, την βρομιά και τον βούρκο του συστήματος.

Φεύγεις νικητής, αφήνοντας την πιο πολύτιμη παρακαταθήκη και την τελευταία μεγάλη εκδήλωση-τομή για τα πολιτικά χρονικά, που ήδη γράφτηκε στην ιστορία: ο Άνθρωπος

μπροστά! Με παρουσίαση του Παγκόσμιου Δικτύου και του Προγράμματός μας.

Σε στηρίζω με όλη μου την δύναμη, σε σέβομαι, σε τιμώ, και σου είμαι ευγνώμων, για όλα!

Και για τον αγέρωχο τρόπο με τον οποίο παραιτήθηκες από ένα μεγάλο αξίωμα, για να μην παραιτηθείς από τις αξίες σου, από την καθαρότητα, τη δημιουργία και τον Πολιτισμό.

Πράξη που κανένας από όσους μικρόψυχα και θρασύδειλα σε λιθοβολούσαν δεν θα είχε ποτέ το ανάστημα και το μεγαλείο να κάνει.

Το ταξίδι, δεν τελειώνει. Η ζωή είναι πέλαγος.

Και είναι για τους θαρραλέους, τους αληθινούς, τους καθαρούς. Εσύ έδειξες το δρόμο.

Ζωή».