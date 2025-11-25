Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Καρέα, η κηδεία του Γεώργιου Χαρδαλιά, πατέρα του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά.

Στην κηδεία έδωσαν το «παρών» πολλά στελέχη της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο της Αμφιλοχίας.

Ο πατέρας του Νίκου Χαρδαλιά έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία και πολλαπλά προβλήματα υγείας.

Όπως είχε γράψει ο Νίκος Χαρδαλιάς σε ανάρτησή του στα social media, «ο πατέρας μας ήθελε να ταφεί δίπλα στον πατέρα του και παππού μας Νίκο και να ξεκουραστεί στην γη της Αιτωλοακαρνανίας που τόσο αγάπησε από τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια».