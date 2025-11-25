Ο Γιάννης Μαδερφάκης είναι ο πρώτος λαϊκός τραγουδιστής στην Ελλάδα που έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη και ήδη κυκλοφόρησε το πρώτο του single με τίτλο «Θα Με Θέλεις Πίσω».

Οι στίχοι, η μουσική και η παραγωγή του τραγουδιού «Θα Με Θέλεις Πίσω» ανήκουν σε πραγματικούς δημιουργούς, με την AI να αναλαμβάνει το ερμηνευτικό κομμάτι.

Ο Γιάννης Μαδερφάκης έχει σχεδιαστεί ως 35άρης λαϊκός τραγουδιστής, με αισθητική που συνδυάζει το παλιό λαϊκό με πιο σύγχρονες ποπ επιρροές.

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Μαδερφάκης έχει ήδη ανταγωνιστή, τον Αχιλλέα Δελφό, ο οποίος ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο του τραγούδι «Βασανίζομαι» στις αρχές του Δεκεμβρίου.

Ο συνθέτης και στιχουργός του τραγουδιού, Γιάννης Μαλακασιώτης, μίλησε στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού και τόνισε ότι πρόκειται για ένα πείραμα. «Είναι ένα πείραμα που κάνουμε κι εμείς. Είναι μια πρόκληση και δημιουργικό. Σίγουρα θα υπάρχουν αντιδράσεις, όπως σε όλα τα πράγματα, αλλά δεν πρέπει να φοβάται κανείς ότι θα χάσει τη δουλειά του. Δεν υπάρχει αληθινός τραγουδιστής σε αυτή την περίπτωση, αλλά υπάρχει ένας προγραμματιστής», σημείωσε.

Όσο για το όνομα του τραγουδιστή, την εμπνεύστηκε η 15χρονη ανιψιά του συνθέτη. «Την ιδέα για το όνομα την έδωσε η 15χρονη ανιψιά μου. Έφαγε τιμωρία από τη μητέρα της, αλλά μας άρεσε πολύ και το κρατήσαμε», σημείωσε ο Γιάννης Μαλακασιώτης.