O πρώτος έλληνας τραγουδιστής που δημιουργήθηκε αποκλειστικά με Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πλέον πραγματικότητα!

Πρόκειται για τον Αχιλλέα Δελφό ο οποίος έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση και ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει αρχές Δεκεμβρίου, με στόχο να κατακτήσει τις κορυφαίες θέσεις των charts.

Ο Έλληνας ΑΙ τραγουδιστής εχει ήδη εμφανιστεί στο TikTok και έχει συστηθεί στο κοινό μέσα από βίντεο: «Είμαι ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος ελληνικός τραγουδιστής AI. Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα. Ακολουθήστε με και μπείτε μαζί μου στο μουσικό μέλλον», ακούγεται να λέει.