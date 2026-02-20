Viral έγινε η στιγμή ανάμεσα στον Σαμ Άλτμαν της OpenAI και τον Ντάριο Αμοντέι κατά τη διάρκεια διεθνούς διοργάνωσης αφιερωμένης στη συνεργασία και στο μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, όταν ανέβηκαν στη σκηνή του AI Impact Summit στην Ινδία, μπροστά σε πολιτικούς ηγέτες και κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας, ο Σαμ Άλτμαν και ο Ντάριο Αμοντέι απέφυγαν να κρατηθούν χέρι-χέρι στην ομαδική φωτογράφιση και περιορίστηκαν σε μια σύντομη κίνηση με υψωμένες γροθιές, που μάλιστα σχολιάστηκε εκτενώς στα social media.

An awkward moment between OpenAI CEO Sam Altman and Anthropic CEO Dario Amodei at an AI Summit Thursday captured the increasingly icy relations between two rival tech leaders who started off as colleagues. https://t.co/HR4E8B4e3C pic.twitter.com/jjpbmkBh34 — FORTUNE (@FortuneMagazine) February 19, 2026

Το στιγμιότυπο, σύμφωνα με το CNBC, ήρθε σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην OpenAI, δημιουργό του ChatGPT, και την Anthropic, πίσω από το Claude, εντείνεται, με τις δύο εταιρείες να διεκδικούν να γίνουν η «προεπιλογή» για χρήστες και επιχειρήσεις διεθνώς.

Επιπλέον, οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει δημόσια αιχμές για το ενδεχόμενο διαφημίσεων μέσα σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Τον προηγούμενο μήνα, η Anthropic έτρεξε διαφημίσεις στο Super Bowl που σατίριζαν τα σχέδια της OpenAI να δοκιμάσει διαφημίσεις για δωρεάν χρήστες και συνδρομητές ChatGPT στις ΗΠΑ.

Ο Άλτμαν χαρακτήρισε τις διαφημίσεις «ξεκάθαρα παραπλανητικές», δηλώνοντας ότι «είναι στο στυλ της Anthropic να χρησιμοποιεί μια παραπλανητική διαφήμιση για να επικρίνει υποθετικές παραπλανητικές διαφημίσεις που δεν υπάρχουν, αλλά δεν θα περίμενα κάτι τέτοιο σε διαφήμιση του Super Bowl».

Από την πλευρά της Anthropic, ο επικεφαλής πελατών Πολ Σμιθ δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς της και όχι στη δημιουργία «εντυπωσιακών τίτλων», «σπόντα» που απευθυνόταν ξεκάθαρα στην OpenAI.