Με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τα 5 χρόνια του live casino του Pamestoixima.gr, με τη μεγάλη νικήτρια να παραλαμβάνει τα κλειδιά του νέου της αυτοκινήτου μέσα από ένα…κυνήγι θησαυρού.

Η Α. Δημητρίου ενημερώθηκε ότι κέρδισε το μεγάλο έπαθλο του επετειακού διαγωνισμού και βρέθηκε στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ για να το παραλάβει.

Εκεί την περίμενε μια έκπληξη αφού κλήθηκε να «διαβάσει» πίσω από κάποια στοιχεία και να…λύσει τον γρίφο που θα την οδηγούσε στο έπαθλο. Η απάντηση στον γρίφο ήταν τελικά κρυμμένη στο γκαράζ, όπου βρισκόταν το ολοκαίνουριο αυτοκίνητο. Εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ την υποδέχθηκαν θερμά με χειροκροτήματα και της ευχήθηκαν να είναι πάντα τυχερή.

Δείτε το βίντεο:

