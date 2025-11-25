Ελεύθερος ενόψει διεξαγωγής προκαταρκτικής έρευνας αφέθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου ο 15χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση σε συνομήλικό του, κοντά σε σχολείο στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας ζήτησε να διερευνηθεί πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό, ώστε να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική μεταχείριση. Τα αδικήματα, που ερευνάται εάν τελέστηκαν, αφορούν παράνομη βία και έργω-εξύβριση (σ.σ. η προσβολή της τιμής ενός ατόμου μέσω πράξεων αντί για λόγων).

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 15χρονος μαζί με έναν 16χρονο τράβηξαν χωρίς τη θέλησή του τον παθόντα σε ένα σημείο και στη συνέχεια ο δεύτερος άσκησε σωματική βία εναντίον του.

Αφορμή εκτιμάται ότι ήταν μια κοπέλα. Διερχόμενη γυναίκα αντιλήφθηκε το περιστατικό και έσπευσε στο σημείο να βοηθήσει το θύμα.