Ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι κινήθηκε πολύ δυναμικά στις μεταγραφές και δαπάνησε σημαντικά ποσά για να φτιάξει ένα ρόστερ επιπέδου Champions League και ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε… διαδοχικά ρεκόρ με ακριβές αγορές. Θα υπάρξει όμως και συνέχεια και μάλιστα πολύ σύντομα.

Ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος να κλείσει μία σημαντική μεταγραφή, οι συζητήσεις έχουν γίνει εδώ και μήνες και θα υπάρξει ανακοίνωση ακόμα και τον Ιανουάριο του 2026. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλει σαν… τρελός την Ελλάδα και το Λιμάνι. Διαβάστε στο Sportdog.gr