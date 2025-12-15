Ακριβώς 10 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα και η κατάσταση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες δείχνει στάσιμη. Η πρόσκληση του πρωθυπουργού για σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν βρήκε ανταπόκριση. Αντίθετα, μια μακροσκελής λίστα με 14 αιτήματα κυκλοφορεί από χθες το απόγευμα ευρέως.

Στην κυβέρνηση επιμένουν σε κάθε τόνο ότι με τελεσίγραφα δεν γίνεται διάλογος και αυτό τόνισε και ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη σχολίαζαν ότι κατανοούν την αγωνία και τη δυσκολία που περνούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση η οποία πλήττει και άλλους τομείς της οικονομίας.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σφοδρή είναι και η σύγκρουση με την αντιπολίτευση, η οποία δεν έχει ακόμα απαντήσει στο ερώτημα αν συμφωνεί με τους κλειστούς δρόμους.

Αυτό που επίσης σχολίαζαν με έκπληξη κυβερνητικά στελέχη, βλέποντας ότι στα αιτήματα περιλαμβάνεται και η μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των επιδοτήσεων, είναι πως γίνεται να αντιδρούν σε αυτό την ώρα που ο Οργανισμός πληρωμών βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλου σκανδάλου με τις επιδοτήσεις, κλοπές επιδοτήσεων, και ενώ έχουν ήδη απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες σε 15 εμπλεκόμενους.

Και εξηγούν για ακόμα μια φορά πως ανεξάρτητα από τη θέση που μπορεί να έχει κανείς ως προς το ζήτημα αυτό -μετά τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν και τις επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι αν δεν αλλάξει το σύστημα θα επιβληθούν και νέα πρόστιμα και πολύ περισσότερο θα υπάρξει διακοπή των επιδοτήσεων προς τους αγρότες.

Επαναλαμβάνουν επίσης ότι τα χρήματα από τις επιδοτήσεις θα είναι ακριβώς τα ίδια και λένε ότι δεν κλείνουν τα μάτια απέναντι στα προβλήματα και έχουν μελετήσει λύσεις.

Στραμμένα και στην αυριανή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή τα βλέμματα

Τα βλέμματα είναι στραμμένα και στην αυριανή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, όπου λίγο πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποκλείεται να αναφερθεί σε μια νέα δέσμη μέτρων ενίσχυσης τα οποία μελετά η κυβέρνηση.

Πάντως, όπως σημειώνουν όλο αυτό το διάστημα, η κυβέρνηση δεν έκλεισε ποτέ την πόρτα του διαλόγου και αυτό φάνηκε από τη συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης.

Χαρακτηριστική ήταν η αποστροφή του Κωστή Χατζηδάκη στη σύνοδο των τοπικών οργανώσεων της ΝΔ: «Είμαστε εδώ στο μέτρο του δυνατού και στο μέτρο του επιτρεπτού από την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Να προχωρήσουμε και σε άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, αλλά ξαναλέω: Απαιτείται διάλογος και απαιτείται υπευθυνότητα όλων μην ξεχνώντας ότι όλοι είμαστε Έλληνες και το να στρέφεται μια κοινωνική ομάδα -στην πράξη, εκ του αποτελέσματος, δεν λέω ότι γίνεται επίτηδες- εναντίον άλλων αυτό δεν οδηγεί πουθενά».