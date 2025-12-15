Σε νέα πρόωρη αποπληρωμή διακρατικών δανείων του ελληνικού Δημοσίου που προέρχονται από το πρώτο μνημόνιο, προχωρά σήμερα Δευτέρα (15/12) η Ελλάδα, μετά και το «πράσινο φως» που άναψαν ο ESM και ο EFSF. Το ποσό που θα αποπληρώσει το ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 5,287 δισ. ευρώ, και θα κατευθυνθεί στα ευρωπαϊκά δάνεια του GLF, τα οποία έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο και λήγουν κατά τα έτη 2033-2041.

Με την πρόωρη αποπληρωμή των 5,287 δισ. ευρώ το ελληνικό Δημόσιο μειώνει ταχύτερα τα χρέη του, περιορίζει την έκθεσή του σε κίνδυνο αύξησης επιτοκίων στο μέλλον ενώ, επιπλέον, ο κρατικός προϋπολογισμός ελαφρύνεται άμεσα από πληρωμές ύψους 1,6 δισ. ευρώ, τα οποία, συνολικά βάσει προγράμματος, θα καταβάλλονταν από το 2026 και στα επόμενα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για τόκους για το συγκεκριμένο ποσό αυτό (5,287 δισ. ευρώ) αν δεν «έσβηνε» νωρίτερα.

Βασικός στόχος της Ελλάδας είναι η αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων μία δεκαετία νωρίτερα από την τελική ημερομηνία λήξης τους και μέχρι το 2031, ούτως ώστε το δημόσιο χρέος να μειωθεί τόσο ως απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα στοχεύει στην πρόωρη αποπληρωμή, έως το 2031, των 31,6 δισ. ευρώ που υπολείπονται από το πρώτο μνημόνιο, ποσό που υπό κανονικές συνθήκες θα αποπληρωνόταν με τριμηνιαίες δόσεις από το 2029 έως το 2041.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 145,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025 για να προσγειωθεί στο 138,2% του ΑΕΠ το 2026 και να πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029, προσεγγίζοντας τα επίπεδα της Γαλλίας.

Πρόωρες πληρωμές

Η πρόωρη αποπληρωμή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για τη μείωση του κόστους δανεισμού και τη βελτίωση του προφίλ του δημόσιου χρέους. Την περίοδο 2022-2024, έχουν προηγηθεί τρεις πρόωρες αποπληρωμές ευρωπαϊκών δανείων ύψους 15,9 δισ. ευρώ. Με τη νέα αποπληρωμή, το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 20,1 δισ. ευρώ. Επιπλέον, 7,9 δισ. ευρώ διατέθηκαν για την προεξόφληση δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οδηγώντας στη διαγραφή του χρέους προς το Ταμείο. Συνολικά, η Ελλάδα έχει αποπληρώσει πρόωρα δάνεια ύψους 29 δισ. ευρώ, με εξοικονόμηση τόκων 3,5 δισ. ευρώ έως σήμερα.

Περίπου 8 δισ. ευρώ από τις αγορές το 2026

Το 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, ο καθαρός δανεισμός του Δημοσίου θα φθάσει τα 13 δισ. ευρώ από περίπου 8 δισ. ευρώ που ήταν φέτος. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά αφενός τις υψηλότερες ταμειακές χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου, οι οποίες υπολογίζεται να φτάσουν τα 30,1 δισ. ευρώ το 2026, από 14,08 δισ. ευρώ εφέτος. Από τις συνολικές δανειακές ανάγκες της χώρας για το 2026, εκτιμάται ότι περίπου 8 δισ. ευρώ θα καλυφθούν μέσω εκδόσεων ομολόγων. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε από τις αγορές περίπου 7,5 δισ. ευρώ.