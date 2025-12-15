Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Κανονικές για την εποχή θα είναι θερμοκρασίες ενώ άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στην Κρήτη και στο Αιγαίο. Σποραδικές και πρόσκαιρες βροχές θα εκδηλωθούν, κυρίως στην Ανατολική Στερεά, στις Σποράδες, στην Εύβοια και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με σποραδικές μόνο και πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα ηπειρωτικά η ορατότητα έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -5 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 11, στη Θεσσαλία από 1 έως 14, στην Ήπειρο από 0 έως 14, στη Στερεά από 1 έως 10, στην Πελοπόννησο από 4 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 12, στις Κυκλάδες από 9 έως 14, στα Δωδεκάνησα από 12 έως 17 και στην Κρήτη από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα, αλλά και στα νότια της Κρήτης, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ πιθανότητα σποραδικών και πρόσκαιρων βροχών υπάρχει κυρίως για τα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου.